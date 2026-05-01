Cu ocazia zilei de 1 Mai, liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis că această zi ar trebui să reflecte preocuparea pentru protejarea drepturilor și demnității celor care muncesc, precum și solidaritatea față de aceștia.

El a subliniat, de asemenea, importanța înțelegerii dificultăților cu care se confruntă românii și a identificării unor soluții pentru creșterea nivelului de trai, într-un context economic marcat de incertitudini.

„Ziua de 1 Mai este despre a fi fermi în a proteja drepturile și demnitatea celor care muncesc, despre a fi solidari cu ei. Este despre a înțelege neajunsurile tuturor românilor și de a găsi soluții pentru creșterea nivelului de trai, într-un climat economic plin de incertitudini.”, susține Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că este nevoie de viziune și de o schimbare de direcție, susținând că actualul parcurs „nu conduce nicăieri” în forma sa actuală.

Acesta a adăugat că sacrificarea intereselor a milioane de angajați nu reprezintă abordarea social-democrată, ci ar reflecta, în opinia sa, mai degrabă o atitudine individuală pe care o consideră temporară și lipsită de sustenabilitate.

De asemenea, Sorin Grindeanu a vorbit despre necesitatea reducerii presiunii fiscale asupra salariaților.

„Noi luptăm pentru echitate fiscală și vrem să punem punct poverii nedrepte aruncate pe umerii românilor care muncesc din greu. Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă, o reformă pe care o considerăm necesară pentru a diminua presiunea pe salariați.”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Suceava, că apelul PSD adresat liberalilor de a-i retrage sprijinul politic reprezintă, în opinia sa, „lipsă de politețe și de respect”.

Acesta a subliniat că, pe durata colaborării în coaliție, PNL nu a solicitat altor partide să ia decizii privind schimbarea unor persoane sau adoptarea unor politici, precizând că astfel de demersuri nu au făcut parte din abordarea liberalilor.

„E lipsă de politeţe şi de respect pentru că PNL, în toată această perioadă ,nu a cerut niciunui partid care a făcut parte din coaliţia de guvernare să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici şi sunt convins că partidul nostru a învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmmplat în ultimii ani”, a răspuns Ilie Bolojan.

Premierul a mai afirmat că, în opinia sa, scăderea susținerii electorale a PNL nu se datorează faptului că alegătorii au abandonat partidul, ci dimpotrivă, că liberalii s-ar fi îndepărtat de așteptările cetățenilor.

„Dacă PNL nu a mai luat voturi, acest lucru a fost generat de faptul că nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetăţeni prin comportamentele tolerate în anii trecuţi, prin erorile făcute şi înţelegm că nu mai trebuie să repetăm acele erori”, a afirmat Ilie Bolojan.

Cu o zi înainte, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a calificat drept „jignitor” apelul PSD de a renunța la sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.

Acesta a susținut, totodată, că actuala criză politică ar fi fost generată chiar de către PSD.

„Cum poate presupune PSD că partidul îşi va trăda propriul preşedinte ales? Ei au dat drumul la această criză, şi-au asumat-o, după ce noi am spus de două ori în BPN că nu vom mai face vreo alianţă cu PSD dacă ei vor pica guvernul”. Miza lor este să slăbească PNL, ei doresc un PNL fără demnitate, un PNL slugă la PSD, un PNL breloc. Şi vor să ne compromită cu astfel de apeluri” afirma Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a exclus posibilitatea unei noi colaborări cu PSD, afirmând că formațiunea liberală are în prezent doar două opțiuni: un guvern minoritar sau trecerea în opoziție.

În același context, PSD a lansat un apel către liderii politici, susținând că sprijinirea necondiționată a premierului Ilie Bolojan, în fruntea unui guvern considerat nefuncțional, ar putea afecta șansele de redresare economică și ar avea consecințe negative asupra populației.

Social-democrații au mai afirmat că, în ultimele zile, mai multe voci din PNL, atât de la centru, cât și din teritoriu, au început să vorbească despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele din coaliția de guvernare, încurajându-i pe liberalii care împărtășesc aceeași opinie, dar nu au exprimat-o încă public, să își facă auzită poziția.