Dacă moțiunea nu va trece, Ilie Bolojan a precizat că Guvernul își va continua activitatea în condiții normale, subliniind necesitatea unor consultări parlamentare în perioada următoare pentru identificarea unei formule de susținere cât mai stabile, în contextul priorităților României.

„În cazul în care săptămâna viitoare moţiunea trece, Guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat până la validarea unui nou guvern în Parlament. Dacă moţiunea nu trece, Guvernul funcţionează în condiţii normale, adică este nevoie, în perioada următoare de consultări parlamentare aşa încât şi în această situaţie în care ne aflăm astăzi să se găsească o formulă de susţinere relativ stabilă pentru că avem priorităti care trebuie rezolvate indiferent cine este la guvernare”, a răspuns Bolojan.

Premierul a subliniat că următoarele trei luni sunt esențiale pentru accesarea fondurilor din PNRR, evidențiind două provocări principale.

Prima este legată de îndeplinirea jaloanelor asumate, fiecare reformă realizată permițând atragerea de fonduri europene. El a arătat că există zeci de astfel de reforme, unele mai simple, iar altele care necesită adoptare în Parlament, cum este cazul Legii salarizării în sistemul public, considerată un jalon important.

A doua problemă, potrivit acestuia, o reprezintă absorbția fondurilor europene până la sfârșitul lunii august, în contextul în care la nivel național sunt deschise peste 20.000 de șantiere.

”Prima este legată de îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Pentru fiecare reformă (jalon) realizat putem trage nişte bani şi sunt câteva zeci de reforme care trebuie îndeplinite: unele simple dar şi unele care au nevoie de adoptare în Parlament, ca în cazul Legii de salarizare în sistemul public. Acesta este un jalon foarte important”, a punctat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la Suceava, alocarea de fonduri pentru primari, cu doar câteva zile înainte de moțiunea de cenzură depusă de AUR, în contextul în care aceasta ar putea duce la demiterea Guvernului, potrivit calculelor politice.

„Am discutat cu primarii noștri despre situația în care am ajuns politic. Am discutat cu dânșii despre finanțarea pe proiecte europene și luni guvernul va adopta o OUG care să permită finanțarea proiectelor europene și înființarea unei linii de finanțare, directă, din Trezorerie, fiindcă multe din proiecte au cheltuieli extra”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a participat vineri, la Suceava, la ceremonia de semnare a contractelor pentru proiectarea și execuția a două loturi din Autostrada Pașcani–Suceava.

Vizita nu a fost lipsită de momente inedite, fiind difuzate imagini cu Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu din vizitele anterioare efectuate pe tronsoanele aflate în lucru.

Ulterior, premierul a fost abordat de o localnică nemulțumită, care i-a reproșat lipsa finanțării pentru construcția unui pod într-o comună cu primar liberal. Situația vizează satul Doroteia, care aparține de orașul Frasin.