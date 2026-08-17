Avertisment pentru România. Radu Georgescu: „O țară supraîndatorată, care nu va mai putea să își plătească datoriile”

Economistul Radu Georgescu lansează un nou avertisment privind situația financiară a României, pornind de la evoluția deficitului de cont curent și de la creșterea datoriei externe și a datoriei statului. Acesta susține că România a ajuns la niveluri record ale îndatorării și pune sub semnul întrebării modul în care au fost utilizați banii împrumutați în ultimul deceniu. Într-un scenariu extrem de pesimist pentru următorii zece ani, economistul vorbește despre riscul unei țări depopulate, cu o populație îmbătrânită și cu dificultăți tot mai mari în gestionarea datoriilor.

Radu Georgescu își începe analiza cu situația contului curent. Potrivit cifrelor prezentate de economist, în perioada ianuarie-iunie 2026 deficitul de cont curent a ajuns la 14,2 miliarde de euro, nivel pe care îl descrie drept cel mai ridicat înregistrat până acum.

„În perioada ianuarie–iunie 2026, din România au ieșit 14,2 miliarde de euro. ( deficit de Cont Curent)

Este cea mai mare sumă din istoria României.”

Deficitul de cont curent este un indicator important pentru poziția unei economii în raport cu exteriorul și reflectă, în termeni generali, diferențele rezultate din tranzacțiile unei țări cu restul lumii.

Georgescu leagă această evoluție de problema mai amplă a necesarului de finanțare și a îndatorării României.

Un alt indicator asupra căruia economistul atrage atenția este datoria externă. Potrivit datelor prezentate de acesta, în iunie 2026 valoarea a ajuns la 232 de miliarde de euro.

Georgescu face o comparație cu situația de acum zece ani și susține că diferența arată amploarea schimbării produse într-un singur deceniu.

„Datoria externă a României a ajuns, în iunie 2026, la 232 de miliarde de euro.

Este cea mai mare sumă din istoria României.

În iunie 2016, datoria externă era de 87 de miliarde de euro.”

Raportate strict la cifrele invocate de economist, cele două valori indică o diferență de 145 de miliarde de euro între iunie 2016 și iunie 2026. Datoria externă la care face referire Georgescu nu trebuie însă confundată cu datoria publică, fiind vorba despre indicatori diferiți.

Economistul atrage atenția separat asupra datoriei statului, despre care afirmă că a ajuns în iunie 2026 la 1,2 trilioane de lei.

Pentru a evidenția dimensiunea sumei, acesta compară din nou situația actuală cu cea din urmă cu un deceniu.

„Datoria statului este, în iunie 2026, de 1,2 trilioane de lei.

Nu este greșeală de scriere.

Este cea mai mare sumă din istoria României.

În iunie 2016, datoria statului era de 275 de miliarde de lei.”

Pe baza cifrelor prezentate, creșterea nominală dintre cele două momente este de aproximativ 925 de miliarde de lei. Georgescu rotunjește această diferență și vorbește despre o majorare de aproximativ un trilion de lei în zece ani.

„Deci, în 10 ani, datoria României a crescut cu 1 trilion de lei.

Habar nu am ce s-a făcut cu acești bani.”

Una dintre principalele critici formulate de Radu Georgescu nu privește doar dimensiunea împrumuturilor, ci rezultatele pe care consideră că România ar fi trebuit să le obțină în urma utilizării acestor resurse.

Economistul susține că ritmul îndatorării nu este reflectat suficient în dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice.

„România este ca un sac fără fund.

Se împrumută cu sume amețitoare, dar nu se vede nimic din ceea ce se face cu acești bani.”

Georgescu enumeră apoi mai multe domenii în care consideră că rezultatele sunt insuficiente, de la infrastructura educațională și sanitară până la transporturi.

„Numărul școlilor construite tinde către zero.

La fel, al spitalelor.

La fel, al gărilor.

La fel, al aeroporturilor.

Nu avem nicio autostradă care să traverseze România în vreo direcție: nord–sud sau est–vest.”

Afirmațiile fac parte din evaluarea critică formulată de economist asupra modului în care România a folosit resursele financiare în ultimul deceniu.

Radu Georgescu își mută apoi analiza de la situația actuală către următorul deceniu. Acesta precizează că încearcă să privească evoluția pe termen lung prin prisma profesiei sale.

„Eu sunt economist.

Rolul unui economist este să vadă în viitor.

Ma intreb cum va arăta România peste 10 ani?”

Scenariul prezentat este unul pesimist. Georgescu aduce în discuție simultan problemele demografice, îmbătrânirea populației și creșterea îndatorării.

„O țară depopulată.

Cu mulți oameni ieșiți la pensie.

O țară supraîndatorată, care nu va mai putea să își plătească datoriile.

Și, probabil, plină de urși.”

În acest scenariu, presiunea nu ar veni doar din acumularea datoriei, ci și din schimbarea structurii populației. O populație activă mai redusă, combinată cu un număr mai mare de pensionari, poate pune presiune suplimentară asupra finanțelor publice și sistemelor sociale.

Economistul își duce avertismentul mai departe și folosește o comparație ironică pentru a descrie România pe care și-o imaginează peste un deceniu.

„Nu exclud ca peste 10 ani România să fie ca un safari, unde străinii vor merge cu blindate prin orașe ca să vadă urși.”

Dincolo de formularea ironică, mesajul postării sale se concentrează asupra întrebării privind sustenabilitatea modelului economic și fiscal pe termen lung.

Georgescu se adresează în final direct părinților și îi îndeamnă să privească actualele cifre nu numai prin prisma prezentului, ci și a condițiilor în care ar putea trăi următoarea generație.