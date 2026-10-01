TollRo, probleme majore chiar din prima zi. Camioane oprite, plăți eșuate și dificultăți la emiterea tichetelor

Noul sistem TollRo a început cu numeroase probleme tehnice, potrivit Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR). Organizația susține că transportatorii întâmpină dificultăți de la accesarea platformei și efectuarea plăților până la emiterea tichetelor de rută. În unele cazuri, camioanele au rămas pe loc, iar livrările riscă să înregistreze întârzieri. Markdown lipit

TollRo a intrat în vigoare la 1 octombrie, însă UNTRR susține că funcționalitățile necesare pentru plată și emiterea tichetelor au devenit disponibile abia la ora 00:00, simultan cu lansarea sistemului. Operațiunile nu au putut fi realizate anterior, iar ulterior au fost semnalate întreruperi și erori repetate.

Printre problemele raportate se numără conturi care nu pot fi activate, e-mailuri de confirmare sau de resetare a parolei care nu ajung la utilizatori, erori de server la înregistrare și dificultăți de autentificare. Transportatorii au semnalat inclusiv imposibilitatea de a asocia conturile șoferilor cu cele ale companiilor.

O altă problemă vizează plățile. Potrivit UNTRR, există situații în care alimentarea portofelului electronic sau finalizarea tranzacției eșuează, astfel încât tariful nu poate fi achitat, iar camionul nu poate pleca în cursă.

Transportatorii reclamă și deconectarea aplicației în timpul mersului. Pentru reluarea sesiunii Live, șoferul trebuie să se autentifice din nou, să selecteze vehiculul și remorca și să parcurgă etapele necesare repornirii sesiunii.

Situația ridică și problema distanțelor parcurse până când conducătorul auto găsește un loc sigur pentru oprire. Potrivit sesizărilor primite de UNTRR, acesta poate fi situat la 10-20 de kilometri distanță, iar operatorii susțin că traseul parcurs până la reluarea sesiunii riscă să nu fie înregistrat corespunzător.

Au fost semnalate și probleme de compatibilitate cu anumite telefoane, precum și situații în care sesiunea Live nu funcționează corespunzător atunci când dimensiunea fontului de pe telefon este mărită. Markdown lipit

Lista problemelor semnalate include și dificultăți la stabilirea traseelor. În unele cazuri, sistemul nu permite finalizarea rutei sau emiterea tichetului, iar pentru anumite curse au fost generate variante pe care transportatorii le consideră nepotrivite pentru vehiculele grele.

UNTRR arată că emiterea unui tichet poate dura 15-20 de minute și, în unele situații, chiar 20-30 de minute pentru un singur vehicul. Pentru companiile cu flote numeroase, timpii se pot acumula.

Probleme au fost raportate și la frontiere. Potrivit unei sesizări, emiterea unui tichet la Borș II până la Iernut a durat aproape 11 minute. UNTRR afirmă și că a primit o sesizare conform căreia punctul CNAIR din frontiera Sculeni nu emite tichete de rută.

Consecințele au început să se vadă și în activitatea companiilor. Un operator a informat UNTRR că încerca să intre pe platformă încă de la ora 05:00, fără să poată finaliza accesul sau să înregistreze un cont alternativ. Compania a transmis că peste 100 de autovehicule erau afectate, camioanele fiind oprite deoarece nu puteau fi obținute tichetele de rută.

UNTRR avertizează că întârzierile pot afecta programările pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor, aprovizionarea beneficiarilor și organizarea curselor următoare. Transportatorii riscă, de asemenea, reclamații sau solicitări de penalități din partea clienților pentru întârzieri.

Organizația solicită CNAIR și autorităților implicate remedierea urgentă a problemelor de acces și plată, stabilizarea sesiunilor Live, corectarea hărților și simplificarea procedurii de emitere a tichetelor. UNTRR cere inclusiv posibilitatea emiterii tichetelor prin distribuitorii implicați în prezent în distribuirea rovinietelor.

Totodată, transportatorii solicită introducerea unei perioade reale de tranziție și măsuri prin care companiile să nu fie sancționate atunci când imposibilitatea achitării sau înregistrării corecte în TollRo este provocată, în mod demonstrabil, de problemele sistemului.

UNTRR susține că transportatorii trebuie să dispună de instrumente funcționale pentru plata TollRo și avertizează că efectele defecțiunilor tehnice nu ar trebui transferate asupra companiilor și clienților prin amenzi, camioane oprite sau livrări întârziate.