11 transporturi gigantice pornesc la drum. Traseele pe care vor circula de duminică si ar trebui ocolite
transporturi agabaritice. Sursa foto: Facebook / DRDP Timișoara
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că, începând de duminică după-amiază, 11 transporturi agabaritice vor circula pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi din țară.
86 de metri lungime și până la 156 de tone: transporturi neobișnuite pornesc duminică pe șoselele din România
Deplasările sunt programate pe trasee din județele Constanța, Buzău, Galați, Vaslui și Sibiu. Transporturile vor avea dimensiuni și mase diferite, în funcție de încărcătură și de traseul stabilit. Pentru desfășurarea deplasărilor, transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.
Două dintre transporturile agabaritice vor fi formate din câte trei camioane, cu lungimi cuprinse între 46 și 54 de metri. Acestea vor avea înălțimi între 6,3 și 6,5 metri și mase cuprinse între 128 și 156 de tone. Traseul stabilit pentru cele două transporturi pornește de la PTF Agigea și continuă pe DN 39A, DN 39, A4, DN 3, DN 22C, DN 2A, DN 2 și DN 2B. Deplasarea se va încheia la Smeeni, în județul Buzău.
Trasee spre județele Galați și Vaslui
Alte două transporturi vor fi alcătuite din câte două camioane, fiecare având lungimea de 86 de metri. Acestea vor porni de la PTF Agigea și vor utiliza succesiv DN 39A, DN 39, A4 și A2. Traseul va continua pe DN 21, DN 2B, DN 26 și DN 24D, apoi pe DJ 261A, cu destinația Tulucești, județul Galați.
Trei transporturi, formate fiecare din câte două camioane, vor circula spre județul Vaslui. Camioanele vor avea lungimi cuprinse între 40 și 43 de metri, înălțimi între 5,2 și 5,4 metri și mase de la 113 la 129 de tone. Ruta stabilită începe la PTF Agigea și include DN 39A, DN 39, A4, DN 2A, DN 21A și DN 21. Ulterior, transporturile vor continua pe DN 2B, DN 26, DN 24D, DN 24G, DN 24A și DN 24, până la Simila, în județul Vaslui.
Patru transporturi vor ajunge în zona Boița
În județul Sibiu sunt programate alte patru transporturi agabaritice. Fiecare dintre acestea va fi format din câte trei camioane, cu o lungime de 48 de metri. Masa fiecărui transport va fi de 116 tone. Deplasarea va avea loc pe traseul Sibiu – A1 – DN 7 – Boița.
Centrul INFOTRAFIC precizează că toate cele 11 transporturi vor beneficia de însoțirea echipajelor de poliție rutieră. Prezența polițiștilor este destinată desfășurării deplasărilor pe traseele stabilite.
Conducătorii auto care circulă pe aceste drumuri sunt îndemnați să respecte indicațiile polițiștilor rutieri. De asemenea, șoferilor li se recomandă să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum.
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