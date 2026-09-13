Trageri duble la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, duminică. Numerele câştigătoare de azi

Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto Aniversare, eveniment programat cu ocazia împlinirii a 120 de ani de activitate. Pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 sunt programate câte două trageri, respectiv o tragere principală și una suplimentară.

Pentru tragerea suplimentară, fondul de câștiguri al categoriei I este majorat de Loteria Română cu 200.000 de lei la Loto 6/49. Suplimentarea ajunge la 100.000 de lei pentru Joker și la 50.000 de lei pentru Loto 5/40.

Loteria Română marchează astfel 120 de ani de activitate și se numără printre companiile românești cu cea mai îndelungată existență. Instituția are o tradiție în susținerea proiectelor de interes public național.

Duminică sunt programate tragerile pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La cele mai recente trageri loto, organizate joi, 10 septembrie, au fost acordate peste 20.400 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,45 milioane de lei.

Joker:

Joker tragerea suplimentară:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 5 din 40:

Loto 5/40 tragerea suplimentară:

Loto 6 din 49:

Loto 6/49 tragerea suplimentară:

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 5,86 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,11 milioane de euro. Pentru Noroc, valoarea reportului cumulat depășește 4,77 milioane de lei, respectiv peste 908.800 de euro.

La Joker, categoria I are un report de peste 6,34 milioane de lei, adică mai mult de 1,20 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 766.500 de lei, echivalentul a peste 145.900 de euro.

Pentru Noroc Plus, la categoria I este în joc un report de peste 839.500 de lei, valoarea în euro fiind de peste 159.700 de euro. Sumele anunțate sunt cele aferente reporturilor înaintea tragerilor de duminică.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 1,18 milioane de lei, respectiv mai mult de 225.900 de euro. La Super Noroc, reportul categoriei I depășește 416.300 de lei, echivalentul a peste 79.200 de euro.

O variantă simplă la Loto 6/49 costă 16 lei, în timp ce pentru Joker prețul este de 14 lei. La Loto 5/40, o variantă simplă are un tarif de 10 lei.

Pentru Noroc, prețul unei variante simple este de 4 lei. La Noroc Plus, tariful este de 3 lei, iar pentru Super Noroc o variantă simplă costă 2 lei.

Tragerile de duminică vor fi difuzate în direct pe România TV, în emisiunea ‘Românii au noroc’. Transmisiunea este programată să înceapă la ora 18:30.