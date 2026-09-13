Alertă în industria cosmetică: L’Oréal, acuzată că ar fi ascuns posibile riscuri de cancer

Statul Arizona a intentat un proces împotriva L’Oréal și a filialei sale americane, acuzând compania de cosmetice că ar fi ascuns informații despre o posibilă legătură între produsele chimice pentru îndreptarea părului și anumite forme de cancer la femei, potrivit celor relatate de Reuters. Este primul proces de acest tip deschis de un stat american împotriva producătorului.

Procurorul general al statului Arizona, Kristin Mayes, susține că L’Oréal ar fi încălcat legislația privind protecția consumatorilor prin comercializarea produselor fără avertismente referitoare la presupusele riscuri asociate cancerului uterin și ovarian.

Produsele sunt folosite în principal de femei afro-americane, iar autoritățile din Arizona susțin că acestea ar fi trebuit să primească informații despre posibilele riscuri reclamate. Statul solicită penalități și despăgubiri, dar și o decizie judecătorească prin care vânzarea produselor să fie împiedicată dacă acestea nu sunt însoțite de avertismente privind respectivele riscuri.

Acțiunea intentată de Arizona apare pe fondul unui număr mare de litigii deja deschise împotriva L’Oréal. Compania se confruntă cu peste 12.000 de acțiuni similare, introduse de femei sau de familiile acestora și reunite într-un litigiu multidistrict aflat la o instanță federală din Chicago.

Printre produsele vizate de aceste procese se numără cele comercializate sub mărcile Dark and Lovely și Optimum. Litigiile au început să apară după publicarea, în 2022, a unui studiu realizat de National Institutes of Health.

Cercetarea citată în aceste acțiuni a indicat că femeile care utilizau de mai multe ori pe an produse chimice pentru îndreptarea părului prezentau un risc de peste două ori mai mare de a dezvolta cancer uterin.

Studiul a devenit unul dintre elementele invocate în procesele intentate ulterior de femei și de familiile acestora. Aceste litigii urmăresc să stabilească dacă există o legătură între utilizarea produselor de îndreptare a părului și afecțiunile reclamate.

L’Oréal respinge însă acuzațiile formulate împotriva sa. Un purtător de cuvânt al L’Oréal USA a declarat că grupul are încredere în siguranța produselor sale și consideră că reclamațiile nu au fundament juridic sau științific.

Compania susține, de asemenea, că studiul publicat în 2022 nu a demonstrat existența unei relații de cauzalitate între folosirea produselor de îndreptare a părului și afecțiunile menționate în procese.

Litigiile nu se limitează la L’Oréal. Printre producătorii vizați se află și Revlon, care a negat, la rândul său, existența unei legături între produsele sale și apariția cancerului.

Procesele consolidate sunt judecate la instanța federală din Chicago, unde sunt reunite numeroase dintre acțiunile formulate împotriva producătorilor de astfel de produse.

Primele judecăți în aceste litigii ar putea începe anul viitor, în timp ce procesul deschis de statul Arizona adaugă o nouă acțiune juridică la seria de dispute privind siguranța produselor chimice pentru îndreptarea părului.