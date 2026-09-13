Călin Georgescu, declarație cu subînțeles la Oradea: Sunt într-o lucrare

Călin Georgescu și-a continuat turneul național cu o vizită la Oradea, unde s-a întâlnit, duminică dimineața, cu susținătorii săi într-o piață din oraș. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a reluat teme referitoare la popor, credință, clasa politică și situația economică.

Potrivit publicației ebihoreanul.ro, Georgescu a lansat din nou acuzații la adresa clasei politice și a prezentat o serie de statistici economice neoficiale. În discursul susținut în fața celor prezenți, el a respins ideea că întâlnirile sale cu susținătorii ar reprezenta o campanie electorală.

„Se spune că sunt în campanie electorală. Fals, eu sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea”, a explicat Călin Georgescu. În același timp, susținătorii prezenți la Oradea l-au aclamat și au scandat că el este președinte.

Discursul fostului candidat a început cu referiri la istoria orașului Oradea și a județului Bihor. Georgescu a descris Oradea drept „o inimă, nu o margine de țară”, făcând apoi referire la momentul din 12 octombrie 1918, când la Oradea a fost adoptată Declarația de autodeterminare a românilor din Transilvania.

În discursul său, Georgescu i-a menționat și pe Emanuil Gojdu și Iosif Vulcan, personalități asociate cu istoria și cultura românilor din această zonă. El a vorbit despre contribuția acestora și despre rolul educației și culturii în formarea generațiilor.

„Tot aici s-a născut Emanuil Gojdu, cel care și-a pus averea în educația tinerilor români ortodocși, și tot Bihorul l-a dat pe Iosif Vulcan, care l-a dăruit culturii noastre pe tânărul Eminovici, conștiința noastră națională, Mihai Eminescu”, a mai spus Georgescu.

Ulterior, discursul s-a concentrat asupra unor teme precum școala, credința și munca. Fostul candidat a prezentat aceste elemente drept componente importante pentru dezvoltarea unei națiuni și pentru formarea generațiilor următoare.

„Viitorul unei națiuni se clădește, se călește, se cultivă cu fiecare generație, prin școală, prin credință și prin muncă”, a declarat Călin Georgescu. Declarația sa a fost întreruptă de scandări de „Libertate!” din partea fanilor.

Întâlnirea de la Oradea s-a desfășurat în prezența mai multor susținători, care au scandat în repetate rânduri „Călin Georgescu este președinte”. Fostul candidat a continuat să își prezinte mesajele referitoare la societate, politică și direcția pe care, în opinia sa, ar trebui să o urmeze România.

Referirea la presupusa campanie electorală a apărut în contextul turneului național pe care Georgescu îl continuă prin mai multe localități. El a respins însă caracterizarea acestor deplasări drept o campanie electorală și a insistat asupra formulei „într-o lucrare”.

În fața susținătorilor de la Oradea, fostul candidat a legat mesajul său de ideea că nu a solicitat puterea, reiterând declarația potrivit căreia „nu am cerut puterea”. Mulțimea a reacționat prin scandări și aplauze, iar discursul a continuat cu referiri la temele prezentate anterior.

Vizita a inclus astfel atât referiri la istoria locală și la personalități culturale, cât și mesaje despre educație, credință și muncă. Georgescu a reluat, de asemenea, criticile la adresa clasei politice și referirile la situația economică, prezentând în acest context o serie de statistici economice neoficiale. La finalul intervenției sale, susținătorii adunați în piață au continuat să îl aclame și să scandeze mesaje de susținere.