Călin Georgescu, avertisment privind implicarea României în Ucraina: Un pas sinucigaș. Nicușor Dan își apără scaunul, nu țara

Călin Georgescu critică solicitarea președintelui Nicușor Dan adresată Parlamentului privind participarea Armatei României, cu până la 20 de militari, în cadrul Comandamentului operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. El susține că Parlamentul ar trebui să respingă solicitarea și cere din nou urgentarea procedurii de suspendare din funcție a șefului statului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Călin Georgescu afirmă că interesul României este menținerea păcii și consideră demersul președintelui „grav și insuficient explicat țării”.

„Consider acest demers grav și insuficient explicat țării. Este un pas sinucigaș spre angajarea României într-un război care nu este al nostru — începutul unui drum care, odată deschis, va fi greu de închis. Miza nu este numărul militarilor, ci angajamentul politico-militar al României. Chiar și trimiterea unui singur militar poate atrage întreaga țară în logica unui conflict.”

Georgescu susține că România ar trebui să își construiască politica de securitate prin diplomație și dialog și afirmă că, înaintea unui vot în Parlament, autoritățile ar trebui să ofere mai multe informații despre eventuala participare a militarilor români.

„România trebuie să apere pacea și buna înțelegere, în țară, în regiune și dincolo de ea. Există o singură soluție responsabilă: diplomația permanentă. Securitatea țării se consolidează prin dialog și comunicare, nu prin conflict. Geografia este un dat. Responsabilitatea politică înseamnă să gestionezi inteligent acest dat, nu să-l transformi într-o condamnare. Pericolul major pentru România nu este doar glonțul care poate trece granița, ci și falimentul suveranității. Fără voia poporului, nimeni nu are mandatul de a angaja România într-un război care nu ne aparține.”

Călin Georgescu solicită clarificări privind mandatul militarilor, baza juridică, lanțul de comandă, regulile de angajare, costurile și posibilitatea retragerii.

„Înainte de orice vot al Parlamentului, românii trebuie să cunoască mandatul, temeiul juridic, lanțul de comandă, regulile de angajare, costurile și condițiile retragerii. Toate finanțările politice și media, toate presiunile și toate înțelegerile care au precedat această solicitare trebuie făcute publice.”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale lansează apoi un atac direct la adresa lui Nicușor Dan și susține că Parlamentul ar trebui să urgenteze procedura de suspendare a acestuia din funcția de președinte.

„Parlamentul României trebuie să se manifeste matur, responsabil și lucid: să respingă această solicitare în mod patriotic. Cine votează devine părtaș la abandonarea interesului național și își asumă o răspundere istorică în fața poporului român. Astăzi se vede cu ochiul liber: Nicușor Dan își apără scaunul, nu țara. Pentru scaunul cumpărat prin înțelegeri, oferă acum drept tribut interesele României. Ca să-și ascundă compromisurile și să rămână la putere, execută ordinele celor care l-au instalat la Cotroceni împotriva voinței poporului român.”

Georgescu afirmă că demersul președintelui ar reprezenta un „pericol real” pentru România și reiterează solicitarea privind suspendarea șefului statului.

„Acest demers, alături de faptele deja cunoscute, dovedește că prezența lui la Cotroceni a devenit un pericol real pentru siguranța, independența și suveranitatea țării. În acest sens, reiterez și solicitarea adresată Parlamentului României de a urgenta procedura de suspendare din funcție a lui Nicușor Dan.”

În finalul mesajului, Călin Georgescu face un apel către parlamentari și către „mamele României”.

„Domnilor parlamentari, interesul României este pacea. Aveți astăzi ocazia de a o salva. Nu lăsați ca iresponsabilitatea unui om să devină povara unui popor întreg. Le rog pe mamele României să se roage pentru discernământul celor aflați la putere. Copiii noștri sunt o binecuvântare de la Dumnezeu și apartin familiilor lor, nu războaielor altora.”

Administrația Prezidențială a precizat, miercuri, că România nu va trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari români pe front. Potrivit Cotroceniului, informațiile potrivit cărora România s-ar pregăti să trimită militari pentru a participa la război reprezintă o „manipulare alarmistă”.

Solicitarea transmisă de președintele Nicușor Dan Parlamentului vizează participarea a cel mult 20 de militari români la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia. Cererea a fost transmisă Comisiilor de apărare și urmează să ajungă pe ordinea de zi a plenului comun.

Cotroceniul subliniază că participarea nu presupune trimiterea militarilor în Ucraina pentru a lupta. Structura de comandă funcționează prin rotație în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri de linia frontului.

Cei cel mult 20 de militari sunt personal de stat major și ar urma să desfășoare activități de planificare, comandă și control. Documentul transmis Parlamentului prevede că aceștia pot contribui în domenii precum planificarea strategică, operațiile curente, securitatea și apărarea cibernetică.

Administrația Prezidențială a explicat și că Forța Multinațională se înscrie în cadrul Coaliției de voință pentru Ucraina, format care urmărește instituirea unui sistem de garanții politice și juridice pentru Ucraina după încheierea unui acord de încetare a focului.