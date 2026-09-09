Blocaj pe Canalul Sulina: Navele așteaptă zile întregi pentru a ieși spre Marea Neagră

Canalul Sulina se confruntă cu un nou blocaj, iar efectele se resimt deja dincolo de traficul naval. Zeci de nave așteaptă pentru a-și continua drumul, în timp ce întârzierile se transformă în costuri suplimentare pentru transportatori și exportatori.

Blocajul de pe Canalul Sulina se extinde și la ieșirea navelor spre Marea Neagră. Aproximativ 13 nave așteaptă în prezent să părăsească canalul, iar timpul de așteptare a crescut de la aproximativ o zi la 3–4 zile. Problemele de trafic au dus și la majorarea costurilor pentru transportul cerealelor din porturile ucrainene de la Dunăre.

Managerul de operațiuni al Avalon Shipping, companie ucraineană de transport și servicii maritime cu sediul la Galați, a anunțat miercuri că aproximativ 13 nave așteaptă să iasă din Canalul Sulina. Katerina Kononenko a precizat, într-o postare pe LinkedIn, că navele se află la Mila 36, unde sunt efectuate formalitățile necesare înainte de ieșirea din canal.

Avalon Shipping operează pe Canalul Sulina și în porturile dunărene, inclusiv în porturile ucrainene Reni și Izmail.

Potrivit managerului de operațiuni, în zona Tulcea pot staționa simultan doar șase nave, în timp ce celelalte sunt nevoite să aștepte în zona Ceatal, unul dintre punctele de bifurcație ale Dunării în Delta Dunării. Ea a explicat că, pe măsură ce numărul navelor care intră în canal crește, se acumulează și mai multe nave care trebuie să îl părăsească, iar problema începe să afecteze nu doar traficul la intrare, ci și pe cel de la ieșire.

Aglomerația a determinat creșterea semnificativă a timpului necesar pentru traversarea ultimei porțiuni a Canalului Sulina. Dacă anterior navele așteptau aproximativ o zi pentru a ieși din canal, în prezent timpul de așteptare a ajuns la 3–4 zile.

Katerina Kononenko estimează că numărul navelor aflate în așteptare ar putea continua să crească. În acest context, aceasta recomandă monitorizarea atentă a prognozelor meteorologice din regiune, care pot influența și mai mult desfășurarea traficului naval.

Problemele de la ieșirea din Canalul Sulina se adaugă cozilor deja formate la intrare. La începutul acestei săptămâni, aproximativ 80 de nave așteptau în zonă, iar pentru navele care se îndreptau către porturile ucrainene timpul de așteptare ajunsese la 14–17 zile. În cazul celor care se deplasau către porturile românești, perioada estimată era de 3–5 zile.

Blocajele de pe canal au început să se reflecte și în costurile transportului cerealelor provenite din porturile ucrainene de la Dunăre. Numărul limitat de nave disponibile, combinat cu perioadele mai lungi de așteptare, a determinat creșterea tarifelor de transport.

În doar o săptămână, tarifele pentru rutele scurte către porturile de la Marea Marmara și către coasta de est a Greciei au crescut cu aproximativ 10 dolari pe tonă. Pentru rutele mai lungi, către estul Mediteranei, Italia și porturile mediteraneene ale Spaniei, majorarea a fost de aproximativ 20–25 de dolari pe tonă, potrivit analiștilor pieței agricole de la ASAP Agri.

Și transportul cu barjele s-a scumpit, cu aproximativ 5 euro pe tonă. În cazul porumbului transportat de pe Dunăre până în Egipt, navlul, respectiv tariful plătit pentru transportul mărfii cu nava, s-a apropiat la începutul lunii septembrie de 100 de dolari pe tonă.

Creșterea este considerabilă față de jumătatea lunii august, când transportul porumbului pe aceeași rută costa aproximativ 68–69 de dolari pe tonă. Evoluția arată că blocajele de pe Canalul Sulina nu afectează doar circulația navelor, ci pun presiune și asupra costurilor logistice suportate pentru exporturile de cereale din Ucraina.

Canalul Sulina reprezintă una dintre principalele rute de navigație care leagă Marea Neagră de porturile dunărene din România, Ucraina și Republica Moldova.

Potrivit serviciului diplomatic al Uniunii Europene, menținerea acestor rute de export este esențială pentru Ucraina. Încetinirea livrărilor externe riscă să ducă la acumularea unor cantități importante de cereale, într-o perioadă în care fermierii se află în plin sezon de recoltare.

Estimările citate de serviciul diplomatic european arată că, până în luna octombrie, peste 9 milioane de tone de cereale ar putea rămâne fără spații adecvate de depozitare, în cazul în care ritmul exporturilor continuă să fie afectat.