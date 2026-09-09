Bursa de Valori București a închis în scădere pe toți indicii. Cele mai tranzacționate acțiuni

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri în scădere pe toți indicii, principalul indice, BET, pierzând 1,71%. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 101,23 milioane de lei, echivalentul a 19,26 milioane de euro.

Din totalul tranzacțiilor realizate miercuri, schimburile cu acțiuni au însumat 82,34 milioane de lei, respectiv 15,67 milioane de euro.

BET, indicele de referință al Bursei de Valori București, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a coborât cu 1,71%, până la 33.751,28 puncte.

Scăderi au fost înregistrate pe toată linia. BET-Plus, care urmărește evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, s-a depreciat cu 1,68%, în timp ce BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,63%.

BET-FI a încheiat ședința cu un declin de 1,24%, iar BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a scăzut cu 1,47%.

Nici sectorul energetic nu a scăpat de pierderi. BET-NG, care măsoară evoluția celor zece companii energetice și de utilități, s-a depreciat cu 1,52%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a coborât cu 0,56%.

Pe Piața Reglementată, acțiunile Romgaz au fost cele mai lichide, generând tranzacții în valoare de 12,1 milioane de lei.

Pe poziția următoare s-au situat titlurile Băncii Transilvania, cu schimburi de 11,96 milioane de lei, urmate de acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 5,64 milioane de lei.

Chiar dacă piața a închis în scădere, unele companii au înregistrat aprecieri importante.

Cele mai bune evoluții ale ședinței au fost consemnate de acțiunile Uztel, care au urcat cu 14,71%. Titlurile AETA s-au apreciat cu 5,6%, iar acțiunile Electromagnetica au câștigat 3,05%.

La polul opus, acțiunile Grupului Industrial Electrocontact au înregistrat cea mai puternică scădere, de 14,29%.

Titlurile ROCA Industry HoldingRock1 au pierdut 6,15%, iar acțiunile Electro-Alfa International au încheiat ședința cu un declin de 4,65%.