Zi agitată la Bursa de Valori București. Acțiunea care a urcat cu 14,78%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat în scădere ședința de tranzacționare de vineri, majoritatea indicilor bursieri consemnând evoluții negative. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate pe parcursul zilei s-a ridicat la 73,32 milioane de lei, echivalentul a 13,9 milioane de euro.

Indicele BET, principalul reper al Bursei de Valori București, a coborât cu 1,03%, până la nivelul de 34.414,30 puncte. BET urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată.

Și indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a încheiat ședința în scădere, cu un recul de 1%. La rândul său, indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri și reprezintă varianta extinsă a indicelui blue-chip, a pierdut 0,79%.

O evoluție diferită a avut indicele BET-FI, care a avansat cu 1,05%. Acesta a fost unul dintre indicii care au încheiat ședința de vineri pe creștere. Indicele BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a consemnat o depreciere de 0,42%. În același timp, indicele BET-NG, care urmărește evoluția celor zece companii din sectoarele energetic și de utilități, a scăzut cu 0,88%.

Pe plus a încheiat și indicele BET AeRO, care include companii reprezentative listate pe piața AeRO. Acesta a înregistrat o creștere de 0,27% la finalul ședinței de vineri.

Evoluțiile indicilor au fost, astfel, diferite, însă principalii indici ai Bursei de Valori București au încheiat ultima ședință de tranzacționare a săptămânii în teritoriu negativ.

Pe Piața Reglementată, cele mai mari valori ale schimburilor au fost consemnate de acțiunile Băncii Transilvania. Titlurile instituției de credit au generat tranzacții în valoare de 10,92 milioane de lei.

Pe următoarea poziție s-au situat acțiunile Romgaz, cu schimburi de 5,82 milioane de lei. Titlurile Infinity Capital Investments au ocupat locul al treilea în clasamentul celor mai lichide acțiuni, cu tranzacții în valoare de 5,62 milioane de lei.

În ceea ce privește evoluțiile pozitive ale acțiunilor, cel mai mare avans a fost consemnat de Rompetrol Rafinare, ale cărei titluri au crescut cu 14,78%.

De asemenea, acțiunile Comelf au înregistrat, la rândul lor, o apreciere de 8,57%, în timp ce titlurile Chimcomplex Borzești au urcat cu 5,12%.

La polul opus, cea mai importantă scădere a fost consemnată de acțiunile Prefab, care au pierdut 11,11%. Titlurile Promateris au coborât cu 10,88%.

Acțiunile Armătura s-au numărat, de asemenea, printre titlurile cu cele mai importante scăderi înregistrate pe parcursul ședinței de vineri.