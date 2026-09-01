Bursa de Valori București a închis pe verde ședința de marți. Cine a fot în topul tranzacțiilor
SURSA FOTO: BVB
Bursa de Valori București a încheiat ședința de marți pe creștere, iar valoarea totală a tranzacțiilor realizate pe piața de capital a ajuns la 147,05 milioane de lei, echivalentul a 27,97 milioane de euro.
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Indicele principal al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a crescut cu 1,03%, până la nivelul de 34.090,29 puncte.
BET-Plus, indicele care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a încheiat sesiunea cu un avans de 0,99%. La rândul său, indicele blue-chip extins BET-XT, care cuprinde cele mai lichide 25 de titluri, a consemnat o apreciere de 0,93%.
Principalii indici au încheiat ședința pe plus
Indicele BET-FI a înregistrat, de asemenea, o creștere de 1,03% la finalul ședinței de marți. BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, s-a apreciat cu 0,74%.
Indicele BET-NG, care urmărește evoluția celor zece companii din sectoarele energetic și al utilităților, a închis ședința cu un avans de 0,88%. În același timp, indicele BET AeRO, care include companii reprezentative listate pe piața AeRO, a crescut cu 0,63%.
Romgaz, Banca Transilvania și OMV Petrom, în topul tranzacțiilor
Pe Piața Reglementată, cele mai mari valori ale schimburilor au fost consemnate pentru acțiunile Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz, care au generat tranzacții de 22,06 milioane de lei.
Pe poziția următoare s-au situat titlurile Băncii Transilvania, cu un rulaj de 18,55 milioane de lei. Acțiunile OMV Petrom au ocupat locul al treilea în topul celor mai lichide titluri, cu schimburi în valoare de 12,84 milioane de lei.
Evoluția generală pozitivă a indicilor bursieri a fost însoțită de variații diferite ale acțiunilor individuale, unele titluri înregistrând creșteri de peste 8%.
Prefab, Promateris și Electro-Alfa International, cele mai mari creșteri
Cele mai bune evoluții ale ședinței de marți au aparținut acțiunilor Prefab, care au urcat cu 14,58%. Titlurile Promateris au înregistrat o apreciere de 8,40%.
Acțiunile Electro-Alfa International au consemnat, la rândul lor, un avans de 8,19%. La polul opus, cele mai importante scăderi au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare, care au pierdut 14,71%. Titlurile Sinteza s-au depreciat cu 12,21%, în timp ce acțiunile Conted au încheiat ședința cu o scădere de 10,81%.
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