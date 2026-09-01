Ce se întâmplă cu zborurile spre Rusia. Avertismentul transmis de Zelenski companiilor aeriene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis marți un avertisment companiilor aeriene, asigurătorilor și statelor ale căror aeronave continuă să folosească spațiul aerian al Rusiei și principalele aeroporturi ale țării. Mesajul liderului de la Kiev se referă la riscurile pe care le presupune continuarea operării zborurilor în condițiile în care dronele sunt prezente tot mai frecvent în spațiul aerian rus.

Zelenski susține că dezvoltarea acestei situații va face ca zborurile civile în Rusia să se desfășoare într-un mediu tot mai nesigur. Președintele ucrainean a precizat că avertismentul este adresat atât operatorilor aerieni, cât și companiilor de asigurări și celorlalte entități care utilizează aeroporturile importante ale Federației Ruse.

În mesaj, liderul ucrainean a spus că atenția trebuie îndreptată către fiecare companie aeriană care utilizează spațiul aerian rus, fiecare asigurător și către toate entitățile care continuă să folosească principalele aeroporturi rusești.

„Astăzi vrem să avertizăm fiecare companie aeriană care folosește spațiul aerian rusesc, fiecare asigurător, pe toți cei care încă folosesc aeroporturile cheie rusești: cerul rusesc devine complet periculos”, a transmis Zeșlenski

Zelenski a subliniat că Ucraina nu intenționează să amenințe aviația civilă, dar a atras atenția că operatorii trebuie să țină cont de prezența dronelor în spațiul aerian al Rusiei. Mesajul său pune accent pe riscurile pentru aeronavele civile care continuă să opereze pe rute către sau prin Rusia.

Președintele Ucrainei a susținut că autoritățile ruse nu oferă suficiente informații privind pericolele existente pentru aviația civilă. În opinia exprimată de Zelenski, această situație ar putea duce la reducerea treptată, în practică, a utilizării spațiului aerian al Rusiei.

„Ucraina nu amenință aviația civilă ca atare – niciun avion civil. Pur și simplu, vor exista drone pe cerul Rusiei, iar acest lucru trebuie luat în considerare”, a afirmat liderul ucrainean. Declarația a fost formulată în contextul avertismentului adresat operatorilor care continuă să efectueze zboruri în Rusia.

Zelenski a legat mesajul transmis companiilor aeriene de necesitatea evitării unor eventuale victime în rândul civililor. Președintele ucrainean a spus că autoritățile de la Kiev urmăresc să avertizeze din timp operatorii și statele care permit sau susțin continuarea acestor zboruri.

„Cerul rusesc va fi, de facto, închis: războiul declanșat de Rusia îi închide spațiul aerian”, a afirmat Zelenski. Prin această declarație, liderul ucrainean a indicat că evoluția conflictului va afecta tot mai mult posibilitatea desfășurării traficului aerian civil în Rusia.

În același mesaj, președintele Ucrainei a insistat asupra riscului pentru viețile pasagerilor și echipajelor civile. „Noi, în Ucraina, nu vrem pierderea unor vieți nevinovate. De aceea îi avertizăm pe parteneri: pe cerul Rusiei s-au terminat momentele de siguranță”, a transmis președintele ucrainean.

Zelenski a cerut ca avertismentul să fie transmis și reprezentanților diplomatici ai statelor străine. El s-a referit atât la ambasadorii acreditați în Ucraina, cât și la diplomații care își desfășoară activitatea la Moscova.

Potrivit liderului de la Kiev, reprezentanții diplomatici trebuie să informeze propriile capitale cu privire la riscurile identificate de Ucraina. Astfel, guvernele statelor respective ar urma să poată evalua situația și implicațiile utilizării spațiului aerian rus de către aeronave civile.

Avertismentul vizează în special companiile care continuă să opereze zboruri către principalele aeroporturi din Rusia. Printre destinațiile menționate de Zelenski se află Moscova și Sankt Petersburg, alături de alte puncte importante ale rețelei aeriene ruse.

„Este important ca acest lucru să fie auzit de companiile aeriene relevante care zboară în prezent, în primul rând, către aeroporturile din Moscova, Sankt Petersburg și către alte destinații-cheie din Rusia”, a declarat Zelenski. Mesajul este adresat direct operatorilor care mențin aceste curse în condițiile semnalate de autoritățile ucrainene.

Președintele ucrainean a anunțat, de asemenea, că Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev și celelalte instituții competente vor transmite organismelor internaționale informații referitoare la riscurile pe care Ucraina le identifică în spațiul aerian al Rusiei.

Demersul anunțat de Zelenski urmărește informarea organismelor internaționale și a statelor cu privire la situația traficului aerian civil în Rusia. Autoritățile ucrainene vor să transmită aceste informații către partenerii și instituțiile relevante.

În mesajul său, Zelenski a adresat un avertisment direct sectorului aviatic și a reiterat că aeronavele civile trebuie să fie ținute departe de zonele în care există drone. „Aviația civilă nu are ce căuta printre drone.”

Declarația președintelui ucrainean reprezintă un avertisment explicit privind riscurile pe care Kievul le asociază traficului aerian civil din Rusia. În postarea sa, Zelenski nu a indicat aeroporturi care ar urma să fie atacate și nici nu a prezentat operațiuni concrete planificate de forțele ucrainene.