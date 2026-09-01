ANM a dat alerta pentru această noapte. Vânt puternic și grindină în zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări privind fenomene de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină.

Meteorologii anunță că miercuri sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Fenomenele de instabilitate atmosferică vor continua și în perioada următoare.

Pentru joi, ANM prognozează o extindere a instabilității atmosferice către nordul Munteniei și sud-vestul Moldovei. Totodată, astfel de fenomene vor apărea local și în Carpații Meridionali și Orientali.

O avertizare cod galben emisă de ANM este valabilă pentru această noapte și vizează mai multe localități din județul Alba.

Sunt vizate localitățile Ocna Mureș, Unirea, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac și Hopârta.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale care pot acumula între 15 și 25 de litri pe metru pătrat. De asemenea, sunt așteptate descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze de 50–70 km/h.

Meteorologii avertizează și asupra posibilității producerii de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul estimat între 1 și 2 centimetri. Fenomenele sunt prognozate pentru intervalul scurt în care este activă avertizarea Cod galben.

ANM anunţă că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar pe parcursul zilei de marți (1 septembrie) în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ și descărcări electrice. Vântul va prezenta intensificări de scurtă durată, cu viteze care, în general, vor ajunge la 40–50 km/h.

Izolat, meteorologii prognozează și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1–2 centimetri. Fenomenele vor avea un caracter local și se pot produce în intervale scurte de timp.

În perioade de 1–3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20–25 de litri pe metru pătrat. Aversele torențiale, descărcările electrice, vântul și grindina sunt principalele fenomene asociate perioadelor de instabilitate atmosferică anunțate de ANM.