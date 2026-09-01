Ce aduce prima zi de toamnă în România. Prognoza care schimbă așteptările pentru 1 septembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru 1 septembrie. Meteorologii anunță o vreme încă deosebit de caldă pentru începutul toamnei.

Temperaturile maxime vor ajunge până la 34 de grade în sud-vestul Munteniei, în timp ce în nordul Moldovei valorile termice se vor opri la 24 de grade. Potrivit ANM, temperaturile vor scădea ușor, în special în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea va rămâne călduroasă în regiunile vestice și sudice.

În sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, condițiile meteorologice vor favoriza un disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Astfel, începutul lunii septembrie va aduce valori termice ridicate în mai multe regiuni ale țării.

Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare, iar perioadele de instabilitate atmosferică vor fi mai frecvente în anumite zone. Acestea vor apărea mai ales în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

Fenomenele asociate instabilității atmosferice vor include averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze în general de 40…50 km/h. Izolat este posibilă și apariția grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de 1…2 cm.

În intervale scurte de timp, de aproximativ 1…3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10…15 l/mp și, izolat, vor depăși 20…25 l/mp. Manifestările de instabilitate se vor produce mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse, în timpul nopții, se va forma ceață.

Și în noaptea precedentă zilei de 1 septembrie, vremea va fi caracterizată de un cer variabil, cu înnorări temporar accentuate și perioade de instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și vestul Olteniei.

În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vitezele vântului vor fi, în general, de 40…50 km/h, iar izolat se poate produce grindină de mici dimensiuni, de 1…2 cm.

În intervale scurte de 1…3 ore, cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și, izolat, de peste 20…25 l/mp. Temperaturile minime vor varia între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în sudul Banatului.

Pe alocuri, în timpul nopții, va fi ceață. În București, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă prognozată pentru Capitală va fi de 14…17 grade. În restul țării, valorile nocturne vor avea diferențe importante, în funcție de regiune și de evoluția condițiilor atmosferice.

Pentru ziua de 1 septembrie, cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în sudul-vestul țării, în timp ce în nordul Moldovei se vor înregistra valori maxime mai scăzute. Astfel, maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade.

Potrivit prognozei ANM, vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și sudice, chiar dacă valorile termice vor scădea ușor în vestul, centrul și nordul țării. În sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

În același timp, instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste în mai multe regiuni, prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Izolat, sunt posibile fenomene de grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă estimate în intervale scurte de timp vor fi de 10…15 l/mp, iar izolat pot depăși 20…25 l/mp. Noaptea, temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade, iar pe arii restrânse se va forma ceață.