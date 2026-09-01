Cine lasă cele mai mari bacșișuri și cine este cel mai politicos? Clasamentul naționalităților

Un nou sondaj arată care sunt naționalitățile considerate cele mai politicoase de operatorii de turism, dar și care turiști sunt cunoscuți pentru bacșișurile generoase, cheltuielile ridicate, spiritul aventuros sau pasiunea pentru mâncare.

Bunele maniere pot avea un rol important atunci când oamenii călătoresc, iar rezultatele unui nou sondaj indică diferențe între naționalități în ceea ce privește comportamentul turiștilor.

Călătorii japonezi au fost desemnați cei mai politicoși turiști din lume, fiind urmați de cei din Norvegia și Elveția. Alte naționalități s-au remarcat în topurile dedicate bacșișurilor, cheltuielilor de vacanță, aventurii și interesului pentru gastronomie.

Sondajul a fost realizat de safaribookings.com, o piață online pentru safariuri africane, și a inclus răspunsurile a 192 de operatori de turism. Aceștia au fost întrebați care este naționalitatea considerată cea mai politicoasă, care turiști oferă cele mai bune bacșișuri, cine cheltuiește cei mai mulți bani în timpul călătoriilor, care sunt cei mai activi și aventuroși turiști și ce naționalitate este cea mai pasionată de mâncare.

Japonia s-a clasat pe prima poziție în topul celor mai politicoși turiști din lume, cu 21,1% dintre mențiunile oferite de operatorii de turism.

Norvegia și Elveția au ocupat următoarele poziții, cu 10,6%, respectiv 10,4% din mențiuni. Clasamentul a fost completat în partea superioară de turiștii canadieni și americani.

La polul opus al acestui clasament s-au aflat turiștii italieni. Doar 1,3% dintre respondenți i-au indicat drept cea mai politicoasă naționalitate din lume.

Turiștii europeni au primit însă aprecieri din partea operatorilor chestionați. Un reprezentant al Imara Tours Zanzibar a declarat: „Mulți dintre oaspeții noștri europeni sunt foarte interesați de comportamentul faunei sălbatice și pun adesea întrebări detaliate despre animale și conservare. Curiozitatea lor face ca safari-urile să fie foarte captivante”.

Statele Unite se află în fruntea clasamentului turiștilor care oferă cele mai bune bacșișuri. Americanii au reprezentat 29,5% din totalul mențiunilor făcute de operatorii de turism, un procent care i-a plasat cu mult înaintea celorlalte naționalități.

Turiștii germani, canadieni și elvețieni au fost, de asemenea, considerați persoane care oferă bacșișuri consistente. Aceste naționalități au obținut 13,1%, 10% și, respectiv, 8,6% din mențiunile aferente acestui clasament.

Americanii ocupă prima poziție și atunci când vine vorba despre banii cheltuiți în timpul călătoriilor. Aceștia au obținut 24% în clasamentul celor mai mari cheltuitori.

Pe următoarele locuri s-au situat turiștii din Germania și Canada, fiecare cu câte 12,8% din mențiuni. Astfel, cele două naționalități au avut același procent în clasamentul cheltuielilor turistice.

Clasamentul turiștilor considerați cei mai activi și aventuroși este dominat de trei naționalități europene. Germanii ocupă prima poziție, cu 21,1% din mențiuni, fiind urmați de francezi, cu 17,8%.

Pe locul al treilea s-au aflat turiștii olandezi, care au obținut 11% în clasament. La celălalt capăt al clasamentului, britanicii și indienii au obținut câte 4,5% din mențiuni.

Spaniolii au avut un procent ușor mai mic, de 4,3%, în topul turiștilor considerați cei mai aventuroși. Clasamentul reflectă percepțiile operatorilor de turism chestionați în sondaj.

În clasamentul turiștilor care călătoresc și pentru experiențele culinare, națiunile asiatice ocupă cea mai mare parte a primelor poziții.

India s-a clasat pe primul loc, urmată de Japonia, în timp ce Franța a ocupat poziția a treia. China s-a situat pe locul al patrulea în acest top.

Olanda a completat primele cinci poziții, cu 7,7% din mențiuni. Italia s-a clasat pe locul al șaselea, cu un procent de 7,6%, cu 0,1 puncte procentuale sub Olanda, potrivit celor relatate de Euronews.