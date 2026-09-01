Pensia poate crește pentru acești români. Cererea se poate face o singură dată pe an

Pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să lucreze după ieșirea la pensie pot solicita recalcularea drepturilor, astfel încât să fie luat în considerare și stagiul de cotizare realizat ulterior pensionării. Legea pensiilor stabilește însă o serie de condiții importante: cererea poate fi făcută o singură dată într-un an calendaristic, iar majorarea rezultată nu se acordă retroactiv.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii permite pensionarilor pentru limită de vârstă să solicite valorificarea stagiului de cotizare realizat după data înscrierii la pensie.

Astfel, o persoană care s-a pensionat pentru limită de vârstă, dar continuă să desfășoare o activitate pentru care sunt datorate contribuții de asigurări sociale poate utiliza ulterior perioada respectivă pentru recalcularea pensiei.

Recalcularea nu se produce însă automat. Pensionarul trebuie să depună o cerere în acest sens la casa teritorială de pensii competentă.

Există și o limitare privind frecvența solicitărilor. Recalcularea prin adăugarea stagiului de cotizare realizat după pensionare poate fi cerută o singură dată într-un an calendaristic.

După înregistrarea solicitării, casa de pensii trebuie să analizeze dosarul și să emită o decizie de recalculare.

Termenul prevăzut pentru soluționarea cererii este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

În situațiile în care sunt necesare documente suplimentare sau trebuie efectuate alte operațiuni pentru stabilirea drepturilor, termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile.

În urma recalculării, stagiul suplimentar pentru care pensionarul a achitat contribuții la sistemul public poate conduce la modificarea cuantumului pensiei.

Un aspect important pentru cei care continuă să muncească după pensionare îl reprezintă data de la care sunt acordate drepturile rezultate în urma recalculării.

Potrivit Legii nr. 360/2023, sumele rezultate în urma recalculării sunt acordate începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată.

Prin urmare, banii nu sunt acordați retroactiv pentru întreaga perioadă în care persoana a lucrat după pensionare.

De exemplu, simplul fapt că un pensionar a continuat să lucreze o perioadă nu determină automat plata unei pensii recalculate pentru lunile anterioare depunerii solicitării. Pentru acordarea noilor drepturi este necesară înregistrarea cererii de recalculare.

Există o diferență importantă între valorificarea stagiului suplimentar și acordarea punctelor de stabilitate.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că stagiul de cotizare realizat după pensionare, atunci când pensia este cumulată cu alte venituri, poate fi valorificat prin recalcularea pensiei.

Această perioadă nu este însă luată în considerare pentru acordarea punctelor de stabilitate.

Potrivit actualei legi a pensiilor, punctele de stabilitate sunt acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste pragul de 25 de ani, în condițiile prevăzute de lege.

În consecință, munca desfășurată după pensionare poate conta la o recalculare a pensiei, dar nu generează suplimentar puncte de stabilitate.

Pensia poate fi recalculată și pentru venituri sau perioade nevalorificate

Recalcularea nu este posibilă numai în cazul persoanelor care au continuat să muncească după pensionare.

Pensionarii pot solicita recalcularea și dacă, la stabilirea inițială a pensiei, anumite venituri, stagii, perioade asimilate sau documente care ar putea influența cuantumul drepturilor nu au fost valorificate.

În astfel de situații, documentele respective pot fi prezentate casei de pensii pentru analizarea și, după caz, modificarea drepturilor.

Și în acest caz este important momentul depunerii cererii. Eventualele sume suplimentare rezultate în urma recalculării sunt acordate începând cu luna următoare celei în care solicitarea a fost înregistrată, conform regulilor prevăzute de Legea nr. 360/2023.