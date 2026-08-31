Deficitul scade, dar pericolul nu a trecut. Adrian Negrescu, avertisment pentru noul Guvern: Avem nevoie de un executiv în care să vedem profesionişti

Economistul Adrian Negrescu consideră că reducerea deficitului bugetar în primele șapte luni ale anului reprezintă un semnal pozitiv pentru economia României, dar avertizează că rezultatele obținute până acum pot fi rapid compromise dacă viitorul Guvern va recurge la măsuri populiste. Analistul atrage atenția asupra datoriei publice, costurilor tot mai mari cu dobânzile, inflației și presiunilor asupra cursului valutar, în perspectiva evaluării României de către agenția S&P.

Adrian Negrescu a analizat datele privind execuția bugetară pentru primele șapte luni ale anului, după ce Ministerul Finanțelor a anunțat că deficitul a coborât la 2,34% din PIB, comparativ cu 3,99% din PIB în perioada similară din 2025.

Economistul consideră că evoluția reprezintă un prim semnal concret că procesul de consolidare fiscală începe să producă rezultate, însă avertizează asupra riscului ca direcția să fie abandonată de viitorul Executiv.

„Evoluţia pozitivă a deficitului bugetar, anunţată în această dimineaţă de Ministerul de Finanţe, trebuie privită, în esenţă, ca un fel de ,,luminiţă de la capătul tunelului’’. Să sperăm că noul guvern nu o va stinge prin măsuri populiste. De asta avem nevoie de un executiv în care să vedem profesionişti în domeniile lor, nu activişti de partid interesaţi doar de imagine, de considerentele electorale.”

Potrivit analizei sale, deficitul s-a redus cu 37% în termeni nominali, diferența față de aceeași perioadă a anului trecut fiind de 28,36 miliarde de lei.

„Dincolo de speculaţiile politice, cert eeste că datele Ministerului Finanțelor arată o îmbunătățire clară a traiectoriei fiscale: deficitul bugetar a coborât la 2,34% din PIB în primele șapte luni ale anului, față de 3,99% din PIB în aceeași perioadă din 2025 — o reducere de 37% în termeni nominali, echivalentul a 28,36 miliarde de lei mai puțin decât anul trecut. Este primul semnal concret, susținut de cifre, că direcția de consolidare fiscală anunțată de guvern chiar produce rezultate.”

Un element important al execuției bugetare este diferența dintre ritmul de creștere a veniturilor și cel al cheltuielilor. Veniturile bugetare au avansat cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 2,9%.

„Ce contează însă la fel de mult ca mărimea ajustării este modul în care a fost făcută. Veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu doar 2,9% — un decalaj sănătos, care arată că ajustarea nu se bazează exclusiv pe tăieri brutale, ci și pe o colectare mai bună.”

În același timp, cheltuielile de personal au scăzut cu 4,06 miliarde de lei, iar investițiile au ajuns la 76,51 miliarde de lei.

„Cheltuielile de personal sunt cu 4,06 miliarde de lei mai mici, semn de disciplină pe partea de angajări și salarizare în sectorul public. În același timp, investițiile au ajuns la 76,51 miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde peste nivelul anului trecut, iar peste 71% din ele sunt susținute din fonduri europene și PNRR — deci nu din împrumuturi suplimentare de pe piață.”

Negrescu remarcă și continuarea rambursărilor de TVA către companii, care au depășit 20,4 miliarde de lei în primele șapte luni.

„Guvernul a continuat și rambursările de TVA către companii, peste 20,4 miliarde de lei în șapte luni, esențiale pentru lichiditatea mediului de afaceri. Acest echilibru — disciplină bugetară fără sufocarea investițiilor și fără blocarea banilor companiilor — este exact ceea ce lipsea în anii anteriori de deficite necontrolate.”

În ciuda evoluției deficitului, economistul avertizează că situația finanțelor publice rămâne dificilă. Numai dobânzile plătite de stat au trecut de 40 de miliarde de lei în primele șapte luni ale anului.

„Rezultatele bune de până acum nu înseamnă că problema e rezolvată. Dobânzile plătite de stat au depășit deja 40 de miliarde de lei în primele șapte luni ale anului — o factură directă a dezechilibrelor acumulate în ultimii ani, când România a bugetat deficite de peste 5-6% din PIB timp de șase ani consecutivi, cu vârful de 9,3% din PIB în anul electoral 2024.”

Reducerea deficitului și, implicit, a necesarului de finanțare ar putea contribui în timp la diminuarea presiunii asupra costurilor la care statul se împrumută.

„Cu cât deficitul și necesarul de finanțare scad, cu atât presiunea asupra costurilor de împrumut se poate atenua în timp — iar acesta este, de fapt, motivul central pentru care reducerea deficitului trebuie tratată ca prioritate absolută, nu ca un obiectiv opțional.”

Adrian Negrescu atrage atenția și asupra unui aspect tehnic care va influența datele bugetare din lunile următoare. Din august se anualizează efectele măsurilor fiscale adoptate în vara anului trecut.

„Există și o avertizare tehnică importantă: din august, efectele măsurilor fiscale adoptate în vara lui 2025 se anualizează, ceea ce schimbă baza de comparație și va face diferențele față de 2025 să pară, în mod artificial, mai mici. Testul real nu mai este comparația cu anul trecut, ci menținerea execuției pe traiectoria necesară atingerii țintei de deficit pentru întregul an — un test mult mai greu de trecut decât simpla comparație istorică.”

În acest context, economistul subliniază că evoluția deficitului trebuie analizată împreună cu ceilalți indicatori macroeconomici, într-o perioadă în care economia rămâne vulnerabilă.

Potrivit analizei lui Negrescu, economia României continuă să fie afectată de consolidarea fiscală și de scăderea consumului intern.

„Creșterea economică rămâne aproape stagnantă în 2026, cu estimări între 0,1% (Comisia Europeană, prognoza de primăvară) și puțin peste 1% (variante mai optimiste), pe fondul consolidării fiscale în curs și al scăderii consumului intern.”

O revenire mai consistentă este anticipată pentru anul viitor, însă aceasta depinde de evoluția inflației și de continuarea ajustării fiscale.

„Abia în 2027 este așteptată o revenire, cu o creștere estimată la 2,2%-2,3% de către atât Comisia Europeană, cât și Comisia Națională de Strategie și Prognoză — dar această revenire este condiționată explicit de încheierea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public și de scăderea inflației, adică de succesul continuării ajustării fiscale, nu de un factor extern favorabil.”

Economistul atrage atenția că datoria publică a trecut de 61% din PIB, în timp ce costurile cu dobânzile devin, la rândul lor, o sursă de presiune asupra deficitului.

„Datoria publică a trecut deja de 61,4% din PIB (mai 2026), depășind pragul de 60% considerat limită pentru aderarea la zona euro, iar Comisia Europeană estimează că va continua să urce, spre 62,7%-63,3% din PIB până în 2027. Fiecare an în care deficitul rămâne mare adaugă combustibil acestui trend, iar dobânzile tot mai mari plătite pentru datoria existentă (peste 40 mld. lei doar în 7 luni) devin ele însele un factor care alimentează deficitul viitor — un cerc care se poate rupe doar printr-o reducere susținută, nu una punctuală.”

Un alt punct al analizei îl reprezintă inflația. Deși rata anuală a coborât în iulie față de luna precedentă, perspectivele rămân dificile.

„Inflația a scăzut semnificativ în iulie 2026, la 8,2%, de la 10,4% în iunie — un semnal pozitiv, dar insuficient pentru relaxare. BNR și-a revizuit în sus, nu în jos, prognoza pentru finalul lui 2026, la 6,1% (de la 5,5% anterior), și estimează că inflația va reintra în intervalul-țintă (2,5% ±1 punct procentual) abia la finalul lui 2027, cu două trimestre mai târziu decât se anticipa în primăvară.”

Negrescu amintește și estimările Comisiei Europene privind evoluția prețurilor.

„Comisia Europeană vede o medie anuală de 7% în 2026, coborând la 3,7% în 2027. Practic, inflația rămâne un obstacol activ pentru puterea de cumpărare și pentru credibilitatea politicii monetare încă cel puțin un an și jumătate.”

În analiza economistului apare și evoluția cursului valutar. Negrescu leagă deprecierea monedei naționale de dezechilibrele structurale ale economiei și de percepția investitorilor asupra situației fiscale.

„Cursul valutar reflectă aceleași tensiuni structurale. Leul a atins un minim istoric față de euro pe 6 mai 2026, la 5,2688 lei/euro, iar la finalul lunii august 2026 cursul se menține în aceeași zonă, peste 5,25 lei/euro — cu mult peste media anului 2025 (5,0431 lei/euro) și peste media anului 2024 (4,9746 lei/euro). Deprecierea constantă a leului în ultimele luni nu e un fenomen izolat, ci reflectă exact presiunile descrise mai sus: deficit extern ridicat, necesar mare de finanțare externă și scepticism al piețelor cu privire la sustenabilitatea traiectoriei fiscale.”

Următorul moment important indicat de economist este evaluarea agenției de rating S&P, programată pentru 2 octombrie. Execuția bugetară poate reprezenta un argument pentru România, însă menținerea tendinței este esențială.

„Toate aceste fire se leagă într-un singur test iminent: evaluarea agenției de rating S&P, care urmează pe 2 octombrie. Rezultatele bune ale execuției bugetare la 7 luni sunt un argument real în dialogul cu agențiile de rating, dar nu un motiv de relaxare — pentru că piețele și investitorii nu se uită doar la rezultatul unui trimestru, ci la capacitatea României de a păstra direcția pe termen lung și de a construi un buget credibil pentru 2027, într-un moment în care datoria publică urcă, iar costurile de finanțare rămân ridicate.”

În concluzie, Negrescu susține că reducerea deficitului este esențială nu doar pentru finanțele statului, ci și pentru evoluția datoriei, inflației, cursului valutar și a economiei în ansamblu.

„Concluzia este limpede: reducerea deficitului bugetar nu este doar un obiectiv contabil, ci elementul care leagă între ele toate celelalte variabile ale economiei — costul datoriei, traiectoria inflației, stabilitatea leului și, în cele din urmă, revenirea creșterii economice promisă pentru 2027.”

Economistul avertizează că rezultatele obținute până acum trebuie susținute prin disciplină bugetară și continuarea investițiilor.