AUR a adoptat în unanimitate o rezoluţie pentru organizarea de alegeri anticipate: „România are nevoie de un nou început”

AUR cere alegeri anticipate și acuză actuala clasă politică de blocarea României într-o criză fără ieșire. Formațiunea susține că doar votul românilor poate legitima o nouă majoritate și un nou Guvern.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a adoptat în unanimitate, în cadrul Consiliului Național de Conducere (CNC), rezoluția intitulată „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”. Prin acest document, formațiunea solicită organizarea de alegeri anticipate, considerând că revenirea la votul românilor reprezintă singura soluție democratică pentru depășirea actualului blocaj politic.

Reprezentanții AUR susțin că PSD, PNL, USR și UDMR au adus actuala configurație parlamentară într-un punct în care partidele nu mai sunt capabile să formeze o majoritate stabilă și un guvern legitim. Potrivit formațiunii, negocierile și „improvizațiile politice” continuă în loc ca românii să fie chemați să decidă asupra viitoarei guvernări.

AUR afirmă că blocajul politic se suprapune peste problemele economice și peste fenomenul de stagflație, ceea ce ar lăsa România fără o soluție reală de guvernare. În opinia partidului, țara are nevoie de un nou Guvern, capabil să scoată economia din criză și să combată stagnarea economică însoțită de inflație.

Formațiunea consideră că alegerile anticipate reprezintă singura cale democratică de ieșire din actuala situație. AUR susține că un nou scrutin ar permite formarea unei majorități parlamentare legitime și a unei noi guvernări, în baza votului exprimat de cetățeni.

„AUR arată că PSD, PNL, USR şi UDMR au adus actuala configuraţie parlamentară într-un punct mort: nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă şi un guvern legitim, dar continuă negocierile şi improvizaţiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică şi stagflaţie, iar România rămâne fără o soluţie reală de guvernare. Nu există, în lumea democratică, o altă formulă legitimă de ieşire dintr-o asemenea criză politică decât reîntoarcerea la votul popular, care să legitimeze o nouă majoritate şi o nouă guvernare. Românii trebuie să decidă cine şi cu ce program va conduce România. Vrem stabilitate? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate. Vrem o nouă politică economică? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate. Vrem ieşirea din criză? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate!”, se arată în comunicatul de presă.

În opinia AUR, alegerile anticipate nu reprezintă o amenințare la adresa democrației, ci, dimpotrivă, constituie un apel la sursa fundamentală a legitimității într-un sistem democratic: votul cetățenilor.

Formațiunea îl indică pe președintele Nicușor Dan drept unul dintre principalii opozanți ai organizării alegerilor anticipate. AUR susține că șeful statului nu poate transforma teama de rezultatul unui scrutin sau de demiterea unui al doilea Guvern într-un argument pentru menținerea blocajului politic.

Potrivit AUR, în cazul în care Nicușor Dan nu va respecta „regulile de bază ale democrației” și va împiedica revenirea la votul popular, partidul ar trebui să propună o soluție democratică, respectiv suspendarea președintelui și organizarea unui referendum pentru demiterea acestuia. Reprezentanții formațiunii consideră că, într-o democrație, decizia finală trebuie să aparțină cetățenilor.

AUR mai transmite că nu va participa la soluții pe care le consideră nedemocratice sau netransparente pentru depășirea crizei politice. Formațiunea precizează că nu va vota și nu va susține un Guvern din care nu face parte sau care nu include în programul său soluțiile propuse de AUR pentru ieșirea din criză.

Reprezentanții partidului solicită organizarea de alegeri anticipate pentru desemnarea unui nou Parlament și formarea unei majorități politice legitimate direct prin votul românilor. Totodată, AUR cere un Guvern rezultat dintr-o majoritate transparentă și stabilă, precum și adoptarea unei noi politici economice, menită să scoată România din criză și stagflație.

AUR susține că România are nevoie de stabilitate, însă aceasta nu poate fi obținută prin înțelegeri politice netransparente. În același timp, formațiunea afirmă că este necesar un Guvern, dar nu „orice Guvern”, și o majoritate parlamentară care să nu fie construită prin ceea ce partidul numește „cumpărarea, la bucată, a voturilor”.