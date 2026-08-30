Septembrie 2026, luna marilor premiere pe streaming: ce filme, seriale și anime-uri apar în România

Septembrie 2026 vine cu unul dintre cele mai încărcate calendare de lansări pe platformele de streaming din România. Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Apple TV+ și Crunchyroll aduc zeci de filme, seriale, documentare, anime-uri și animații, inclusiv continuări foarte așteptate, producții Marvel, Star Wars și titluri horror populare.

Luna septembrie aduce un val de noutăți pentru abonații principalelor platforme de streaming din România.

De la noi sezoane ale unor seriale de succes și filme blockbuster până la documentare, animații și producții anime, oferta este una dintre cele mai bogate din 2026.

Netflix pregătește în septembrie o combinație de producții originale, filme consacrate și continuări foarte așteptate.

La capitolul filme, platforma adaugă „Vizitatorul Viitorului” pe 5 septembrie, urmat de thrillerul „O chestiune de detalii” pe 7 septembrie. Pe 9 septembrie ajung „Întoarcerea eroului” și „Transporter III”, iar pe 13 septembrie este dedicată fanilor horror, cu „Conjuring: Dosarele Warren”, „Conjuring 2”, „Călugărița” și „Wolfman”.

Pe 16 septembrie intră în catalog drama „As Bestas”, iar pe 25 septembrie apare comedia SF franceză „Marea plecare”. Finalul lunii aduce întreaga trilogie „Mumia”: „The Mummy”, „The Mummy Returns” și „Tomb of the Dragon Emperor”.

La categoria seriale și emisiuni TV, „Rhythm + Flow France”, sezonul 5, debutează pe 2 și 9 septembrie. „The Gentlemen” revine cu sezonul al doilea pe 3 septembrie, iar pe 17 septembrie sunt lansate „Monster: Povestea Lizzie Borden” și „Stranger Things: Cronici din 1985”, sezonul 2.

Pe 24 septembrie apare „A Different World”, iar o zi mai târziu este lansat serialul „Problema finală”.

Netflix completează oferta cu documentarele „Untold: Breaking Badly – Raygun”, „Punctul de cotitură: Generația 11 septembrie”, „Fito Páez: Lumea într-un cântec” și „Untold: Mister T”.

Fanii animațiilor vor găsi sezonul 5 din „Fairy Tail” începând cu 15 septembrie, noile etape din „STEEL BALL RUN: JoJo’s Bizarre Adventure” pe 25 septembrie și sezonul 4 din „Grizzy și lemingii” pe 29 septembrie.

Disney+ aduce în septembrie producții importante din universurile Star Wars și Marvel.

Premiera specială „Star Wars: The Mandalorian & Grogu” este programată pentru 2 septembrie, în aceeași zi în care apare și animația LEGO „Star Wars: The Mandalorian”.

Tot în cursul lunii sunt disponibile filmele „Spider-Man: Far From Home” și „Spider-Man: No Way Home”.

La seriale, „Flex X Cop” continuă cu episoade noi în prima parte a lunii, „Dancing with the Stars” revine cu sezonul 35 pe 15 septembrie, iar „American Horror Story” ajunge la sezonul 13 pe 25 septembrie.

Pentru copii, Disney+ lansează episoade noi din „Disney Jr. Ariel”, sezonul 2, serialul „Dragon Striker: Gorotama Stars” din 21 septembrie și specialul „Marvel’s Spidey and the Avengers: Halloween Team-Up!”.

HBO Max își extinde catalogul atât cu producții internaționale, cât și cu filme românești.

Printre serialele noi se numără „Outlander: Blood of My Blood”, disponibil în septembrie, „Y”, lansat pe 3 septembrie, și „Paolo”, programat pentru 25 septembrie.

La filme, platforma introduce „The Bikeriders: Clubul Vandalilor” și „Valoare sentimentală”.

În plus, HBO Max adaugă mai multe producții românești: „Două lozuri”, „Încă două lozuri”, „Efectul Pufi”, „Hoții de subiecte”, „Săptămâna Mare” și „Nunți, botezuri, înmormântări”.

Oferta pentru familie include animațiile „Băieții răi”, „Motanul încălțat” și „Motanul încălțat: Ultima dorință”.

La documentare sunt programate „9/11: Days That Shocked the World” și „Siren – The Voices of Shelley Beattie”.

Prime Video propune două seriale originale în septembrie.

Comedia „Sosire semnalată” este lansată pe 11 septembrie, iar adaptarea romanului bestseller „The Love Hypothesis” ajunge pe platformă pe 23 septembrie.

La filme, abonații vor putea urmări „Men in Black: International” și drama romantică „A Love Other Than Yours”.

Apple TV+ aduce un nou sezon din unul dintre cele mai apreciate seriale ale sale.

„Slow Horses” revine cu sezonul 6 pe 16 septembrie. Pe 23 septembrie debutează „Brothers”, serial cu Matthew McConaughey, iar în cursul lunii apare și „The Studio”, comedia cu Seth Rogen.

La filme, pe 4 septembrie este lansat „Mayday”, un film de acțiune în care joacă Ryan Reynolds și Kenneth Branagh.

Platforma dedicată anime-urilor aduce mai multe premiere și simulcast-uri în septembrie.

Printre noile serii se numără „BLACK TORCH”, „Daemons of the Shadow Realm”, produs de Studio Bones, și „Jaadugar: A Witch in Mongolia”, realizat de Science SARU.

În același timp continuă lansările săptămânale pentru „STEEL BALL RUN: JoJo’s Bizarre Adventure” și „Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”, sezonul 3.

Tot în septembrie este disponibil și filmul special „Kaiju No. 8: Mission Recon”.