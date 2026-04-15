Tragedie la Hollywood. Industria de divertisment internațională este în doliu după moartea actorului canadian Richard Donat, o figură discretă, dar extrem de respectată în televiziune, film și animație. Artistul a încetat din viață la vârsta de 84 de ani, pe 28 martie, potrivit familiei sale.

Vestea dispariției sale a generat reacții în rândul fanilor și al comunității de film, mai ales datorită rolurilor sale din producții cult și seriale apreciate de publicul larg.

Richard Donat a construit o carieră de zeci de ani, fiind activ în special în producții canadiene de televiziune, unde a interpretat personaje diverse, de la medici și ofițeri până la roluri dramatice complexe.

Printre aparițiile sale importante se numără rolul Dr. Burnley în serialul Emily of New Moon și Colonel Boyle în comedia Blackfly, producții care i-au consolidat reputația de actor versatil și constant.

Pe marele ecran, Donat a jucat în filme precum My American Cousin, The Weight of Water, The Event și Amelia. Interpretarea sa din My American Cousin i-a adus chiar și o nominalizare la premiile Genie, una dintre cele mai importante distincții din industria cinematografică canadiană.

Pentru publicul internațional, Richard Donat este adesea asociat cu universul „Star Wars”, datorită rolului său vocal din animația inspirată din franciză.

El a dat voce personajului Deej Warrick, tatăl lui Wicket, în seria animată dedicată Ewok-ilor. Acest rol i-a adus o recunoaștere suplimentară în rândul fanilor de science-fiction și animație, consolidându-i statutul de actor cu o prezență memorabilă, chiar și în roluri vocale.

Moartea actorului readuce în atenție o familie cu o moștenire artistică puternică. Fratele său, Peter Donat, cunoscut pentru interpretarea tatălui lui Fox Mulder în celebrul serial The X-Files, a decedat în urmă cu opt ani.

De asemenea, familia face parte dintr-un arbore genealogic artistic remarcabil, fiind înrudiți cu actorul legendar Robert Donat, considerat una dintre figurile emblematice ale cinematografiei clasice britanice.

Dincolo de carieră, Richard Donat era descris de apropiați ca un om calm, dedicat familiei și pasionat de viața liniștită. Acesta lasă în urmă partenera sa, Maggie Thomas, cei doi fii, Owen și Morgan, precum și patru nepoți.

Într-un mesaj transmis de familie, actorul a fost descris drept „un om bun, un partener iubitor și un bunic devotat”, apreciat pentru sprijinul constant oferit celor dragi.