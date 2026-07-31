A murit actorul cunoscut din „Doctor Who” și „Casino Royale”. Detalii neștiute despre cariera sa

Veteranul actor britanic Tom Chadbon, cunoscut publicului pentru aparițiile din „Doctor Who” și pentru rolul din „Casino Royale”, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul său a fost confirmat de colaboratorii de la Fantom Events din Marea Britanie.

Compania de publicații și organizare de evenimente a anunțat vestea printr-un mesaj publicat pe Instagram. În mesaj, reprezentanții Fantom Events au adus un omagiu actorului și au transmis condoleanțe familiei.

„Tom era o față familiară pentru mulți datorită numeroaselor sale roluri în televiziune și film, inclusiv Doctor Who, James Bond și Game Of Thrones. A fost întotdeauna un om cald și prietenos cu care să lucrezi și transmitem condoleanțe familiei sale în aceste momente triste.”

Tom Chadbon s-a născut la 27 februarie 1946, în Luton, Bedfordshire. A studiat actoria la RADA și și-a construit o carieră solidă în teatru, televiziune și film, traversând aproape cinci decenii de activitate artistică. De-a lungul anilor, a interpretat personaje din producții de science-fiction, drame judiciare, seriale polițiste și comedii.

Pentru numeroși telespectatori, numele lui Tom Chadbon rămâne asociat cu serialul „Doctor Who”. În 1979, actorul a apărut alături de Tom Baker în episodul „City of Death”, unde l-a interpretat pe detectivul particular Duggan, personaj implicat într-o poveste desfășurată la Paris și centrată pe un plan de furt al celebrului tablou Mona Lisa.

Episodul, semnat parțial de Douglas Adams, a fost urmărit de peste 16 milioane de persoane și continuă să dețină recordul pentru cel mai vizionat episod din istoria serialului „Doctor Who”. În 2009, Tom Baker și-a amintit colaborarea cu actorul și declara că „Tom Chadbon a fost teribil de amuzant”.

Chadbon a revenit în universul serialului în 1986, odată cu episodul „Planeta misterioasă”. Atunci l-a interpretat pe Merdeen, conducătorul unei gărzi de pe Ravolox, personaj care îl sprijină în secret pe al șaselea Doctor, interpretat de Colin Baker, în opoziția față de ordinele robotului Drathro. Relația sa cu franciza a continuat ulterior prin participarea la mai multe drame audio, unde și-a împrumutat vocea unor personaje.

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Activitatea lui Tom Chadbon nu s-a limitat la universul „Doctor Who”. În cinematografie, a avut roluri în producții precum „The Alf Garnett Saga”, „Juggernaut”, „Shooting Fish” și „Tess”.

În 2006, actorul a făcut parte din distribuția filmului „Casino Royale”, primul lungmetraj din seria James Bond cu Daniel Craig în rol principal. Chadbon a interpretat un agent de bursă.

Ultima sa apariție în televiziune a fost în 2017, în serialul „Game of Thrones” produs de HBO, unde l-a interpretat pe High Septon Maynard, personaj prezent în finalul celui de-al șaptelea sezon.

De-a lungul carierei, Tom Chadbon a mai jucat în seriale precum „Blake’s 7”, „Within These Walls”, „The Memoirs of Sherlock Holmes”, „Heartbeat”, „Softly, Softly”, „Taggart”, „Foyle’s War”, „Silent Witness”, „Holby City”, „The Bill”, „Father Brown” și „Midsomer Murders”. Totodată, a avut roluri recurente în „The Liver Birds”, „Wire in the Blood”, „Where the Heart Is” și „Casualty”, unde l-a interpretat pe Henry Williams, directorul secției de terapie intensivă a spitalului, între 2008 și 2011.

În 1995, prestația lui Tom Chadbon din drama BBC „Crown Prosecutor” a stârnit reacții critice. Actorul l-a interpretat pe procurorul senior al Coroanei, Lenny Monk, iar unul dintre episoade îl prezenta pe personaj pregătind martori înaintea procesului.

Un purtător de cuvânt al Serviciului Procuraturii Coroanei a afirmat atunci că o asemenea practică nu reflectă realitatea. La momentul respectiv, Chadbon a descris personajul spunând că era „un pic nonconformist”.

Actorul a fost implicat și într-o controversă apărută în 2008, după difuzarea episodului special „Moving Targets” din serialul „The Bill”. În producție, el a interpretat deputatul corupt Paul Sagger, iar povestea a determinat o amenințare cu un rechizitoriu pentru calomnie din partea deputatului George Galloway, lider al formațiunii Respect, care considera că personajul ar fi fost inspirat de propria persoană.

Pe lângă rolurile dramatice, Chadbon a apărut și în producții cu ton mai relaxat. Printre acestea s-au numărat adaptarea ITV a serialului „Rebecca” din 1997, alături de Charles Dance, Diana Rigg și Emilia Fox, precum și un episod din „Peep Show”, difuzat de Channel 4 în 2008, unde l-a interpretat pe Martin, partenerul mamei lui Jeremy.

Activitatea lui Tom Chadbon în teatru a început în 1967, odată cu spectacolul „Galileo”, prezentat la Teatrul Phoenix din Leicester. Ulterior, actorul a colaborat cu Bristol Old Vic, Teatrul Național și a urcat pe scene din West End-ul londonez.

În plan personal, s-a căsătorit în 1966 cu Deborah, fiica celui de-al doilea viconte Leathers. Căsnicia s-a încheiat în 1970. În 1977, actorul s-a căsătorit cu designerul Jane Hennessy, iar familia lor s-a mărit cu doi fii și două fiice.