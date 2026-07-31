Bugetul pentru mașinile electrice din Programul Rabla s-a epuizat în 10 zile. Peste 6.700 de dosare au fost depuse

Bugetul de 120 de milioane de lei alocat achiziției de autoturisme electrice prin Programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat la doar zece zile de la lansarea sesiunii de înscrieri. Ministerul Mediului anunță însă că programul continuă pentru autovehiculele cu motor termic și hibride și nu exclude o suplimentare a fondurilor în cursul acestui an.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că fondurile alocate achiziției de autoturisme electrice au fost epuizate în 10 zile de la lansarea Programului Rabla Auto 2026.

Potrivit instituției, au fost depuse 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei, depășind astfel bugetul disponibil de 120 de milioane de lei.

„Fondurile alocate autovehiculelor electrice prin Programul Rabla Auto 2026 au fost epuizate în 10 zile de la lansare. Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice a fost epuizat astăzi, 30 iulie, după depunerea a 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei”, a transmis ministerul.

Ministerul precizează că persoanele interesate pot depune în continuare dosarele pentru achiziția de autovehicule cu motor termic și hibride.

Până în prezent, în cadrul celor trei componente ale Programului Rabla Auto 2026, destinate autoturismelor electrice, autovehiculelor cu motor termic și motocicletelor, au fost înregistrate în total 18.628 de dosare.

Ministerul Mediului arată că este posibil ca, pe parcursul acestui an, să fie disponibile din nou fonduri pentru autoturismele electrice, dacă o parte dintre beneficiarii care și-au rezervat tichetele vor renunța la acestea.

Totodată, instituția precizează că o eventuală rectificare bugetară ar putea permite suplimentarea bugetului alocat programului, în funcție de execuția și performanța celorlalte programe finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

„Pe parcursul acestui an este posibil să redevină disponibile sume pentru achiziţia de autovehicule electrice, în funcţie de numărul beneficiarilor care renunţă la tichetele rezervate. De asemenea, în cazul unei rectificări bugetare, o eventuală suplimentare va putea fi analizată în funcţie de execuţia şi performanţa celorlalte programe finanţate prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Orice sumă care va deveni disponibilă şi orice eventuală suplimentare a bugetului vor fi comunicate public”, a transmis ministerul.

Interesul pentru Programul Rabla Auto 2026 a fost ridicat și în cazul motocicletelor. Bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziției de motociclete și motociclete electrice a fost consumat în numai nouă minute de la deschiderea sesiunii de înscrieri.

În ediția din acest an, persoanele fizice pot beneficia de un ecotichet de 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, de 15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, de 12.000 de lei pentru un autoturism hibrid și de 10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.