Rabla 2026 începe luni! Unde se depun actele, ce documente sunt necesare și câți bani poți primi pentru o mașină nouă

Startul Programului Rabla 2026 se dă luni, 20 iulie! Înscrierea se face exclusiv online, însă dosarul trebuie pregătit cu atenție. Iată unde se depun actele, ce documente sunt necesare și ce sume oferă statul.

Persoanele fizice care doresc să își cumpere o mașină nouă prin Programul Rabla 2026 se pot înscrie începând de luni, 20 iulie 2026, de la ora 10:00. Înscrierea se realizează exclusiv online, prin aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), iar sesiunea destinată persoanelor fizice beneficiază de un buget total de 300 de milioane de lei.

Pentru a solicita finanțarea, cei interesați trebuie să își creeze un dosar în platforma AFM și să încarce documentele prevăzute în ghidul de finanțare. Dosarul trebuie să includă cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și încărcată ulterior în platformă, fără semnătură.

Pe lângă cererea de finanțare, solicitanții trebuie să încarce un act de identitate valabil la data înscrierii, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de organul teritorial al Ministerului Finanțelor, cu o vechime de cel mult 90 de zile, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, emis de autoritatea administrației publice locale, cu o vechime de cel mult 30 de zile.

AFM recomandă verificarea tuturor documentelor înainte de încărcarea acestora în aplicație, astfel încât actele să fie valabile la momentul depunerii cererii. Pentru a facilita procesul de înscriere, instituția a pus la dispoziția persoanelor fizice și un material video explicativ, care prezintă pas cu pas procedura de creare a dosarului și de depunere a documentelor în platformă.

După transmiterea cererii de finanțare și încărcarea tuturor documentelor necesare în platforma AFM, solicitantul trebuie să aștepte validarea dosarului. După aprobarea acestuia, persoanele acceptate în program vor putea utiliza ecotichetul pentru achiziționarea unui autoturism nou de la unul dintre producătorii validați în cadrul Programului Rabla Auto 2026.

În cadrul unei sesiuni de înscriere, fiecare solicitant poate solicita cel mult două ecotichete. Acestea pot fi folosite pentru cumpărarea a maximum două autovehicule noi, fiind acordat câte un ecotichet pentru fiecare mașină achiziționată.

Programul Rabla Auto 2026 are ca obiectiv înnoirea parcului auto național prin înlocuirea autoturismelor vechi cu modele noi, mai puțin poluante, oferind sprijin financiar persoanelor care aleg să facă această schimbare. Pentru sesiunea destinată persoanelor fizice, bugetul alocat este de 300 de milioane de lei.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin Programul Rabla Auto 2026 diferă în funcție de tipul de motorizare al vehiculului achiziționat. Cele mai mari ecotichete sunt destinate autoturismelor nepoluante, în special celor electrice, în timp ce pentru vehiculele echipate cu motoare convenționale valoarea finanțării este mai redusă.

Astfel, pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen se acordă un ecotichet în valoare de 18.500 de lei. Pentru un autoturism nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică, sprijinul financiar este de 15.000 de lei. În cazul unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, ecotichetul are o valoare de 12.000 de lei, iar pentru un autoturism nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL sau GNC, precum și pentru o motocicletă, finanțarea este de 10.000 de lei.

Persoanele interesate să participe la Programul Rabla Auto 2026 sunt sfătuite să consulte ghidul oficial de finanțare înainte de înscriere și să pregătească din timp toate documentele necesare pentru depunerea online a cererii.