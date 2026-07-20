Cod rutier 2026. Decizie definitivă privind radarele. Câte secunde trebuie să fii înregistrat ca să primești amendă

Din cuprinsul articolului Cod rutier 2026. Tribunalul Sibiu clarifică regulile privind înregistrările radar

O decizie definitivă a Tribunalului Sibiu clarifică o întrebare invocată frecvent de șoferii sancționați pentru depășirea vitezei legale: este suficientă o înregistrare de doar câteva secunde pentru aplicarea amenzii? Instanța a stabilit că durata filmării nu influențează existența contravenției, atât timp cât viteza este măsurată cu un aparat radar omologat și verificat metrologic.

Hotărârea a fost pronunțată într-un litigiu pornit de la o sancțiune aplicată unui conducător auto surprins pe 31 martie 2024 circulând cu 101 km/h pe DN 14, în apropierea orașului Dumbrăveni, într-o zonă în care limita maximă admisă era de 50 km/h.

Șoferul a contestat procesul-verbal de contravenție, iar Judecătoria Mediaș i-a admis plângerea, apreciind că viteza fusese surprinsă doar pentru câteva secunde și că un interval atât de scurt nu ar fi suficient pentru dovedirea contravenției. Prima instanță a considerat, de asemenea, că existau neclarități privind omologarea aparatului radar utilizat.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a declarat însă apel, susținând că interpretarea instanței de fond este contrară modului de funcționare al echipamentelor radar de tip TruCAM.

Poliția a explicat cum funcționează radarul TruCAM

În fața Tribunalului Sibiu, reprezentanții Poliției au arătat că aparatul TruCAM utilizează tehnologie laser pentru măsurarea vitezei și fixează vehiculul aflat în raza sa de acțiune în momentul efectuării măsurătorii.

Potrivit explicațiilor oferite de polițiști, aparatul înregistrează viteza exactă din momentul în care operatorul acționează dispozitivul, iar aceasta este informația relevantă din punct de vedere legal.

Prin urmare, nu contează dacă șoferul a circulat cu viteza respectivă timp de câteva secunde sau pe o distanță mai mare. În practică, înregistrările video realizate de astfel de aparate au, de regulă, doar câteva secunde, fără ca acest lucru să afecteze valabilitatea sancțiunii.

Judecătorii: durata înregistrării nu are relevanță

Tribunalul Sibiu a admis apelul formulat de Poliție și a schimbat integral soluția pronunțată anterior de Judecătoria Mediaș.

În motivarea deciziei, publicată pe platforma ReJust, instanța explică faptul că durata înregistrării nu reprezintă un criteriu pentru existența contravenției.

„nu prezintă relevanţă pentru fapta reținută în cuprinsul procesului-verbal care a fost intervalul de timp în care petentul a circulat cu viteza de 101 km/h sau împrejurarea că viteza de circulație a autovehiculului a fost înregistrată pentru doar câteva secunde”.

Judecătorii au apreciat că elementul esențial îl reprezintă faptul că viteza a fost măsurată corect și că aceasta depășea limita legală.

Instanța reține astfel că apelantul intimat a făcut, „dincolo de orice îndoială rezonabilă”, dovada esențială a faptului că petentul a circulat cu viteza de 101 km/h pe DN 14 km 65-600m unde limita de viteză era de 50 km/h.

Radarul era verificat metrologic, iar sancțiunea rămâne în vigoare

Tribunalul a respins și argumentele referitoare la presupusa lipsă de omologare a aparatului radar, constatând că dispozitivul utilizat avea verificarea metrologică valabilă la data constatării abaterii.

Judecătorii au apreciat că sancțiunea aplicată este justificată raportat la gravitatea faptei.

„Sancţiunea amenzii şi sancţiunea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile sunt proporționale cu gradul ridicat de pericol social al unei astfel de fapte, din moment ce viteza excesivă reprezintă una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere grave şi apreciază că nu se impune înlăturarea sau reindividualizarea acestora”.

În urma deciziei definitive, Tribunalul Sibiu a menținut procesul-verbal de contravenție întocmit de polițiști, precum și amenda și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Hotărârea este importantă deoarece confirmă că, în cazul radarelor omologate și verificate metrologic, durata înregistrării video nu reprezintă un motiv pentru anularea unei sancțiuni contravenționale. Ceea ce contează este ca viteza să fie măsurată corect și să poată fi dovedită în condițiile prevăzute de lege.