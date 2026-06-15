Radar fix sau radar mobil. Care este diferența și cum ajunge amenda acasă

Ani la rând, majoritatea șoferilor au asociat controlul vitezei cu echipajele de Poliție aflate pe marginea drumului și cu radarul clasic montat într-o autospecială. În ultimii ani însă, sistemul de monitorizare a traficului s-a schimbat complet, iar tehnologia începe să joace un rol tot mai important în constatarea abaterilor rutiere. Astăzi, în multe situații, șoferul nici măcar nu mai este oprit în trafic. Abaterea este înregistrată de camere și radare, imaginile sunt analizate ulterior, iar amenda poate ajunge acasă prin poștă. În paralel, autoritățile extind atât utilizarea radarelor mobile, cât și a sistemelor fixe de monitorizare.

Una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani este introducerea sistemului e-SIGUR. Acesta este administrat de Poliția Română și permite monitorizarea automată a traficului prin intermediul camerelor și al echipamentelor radar moderne.

Practic, vehiculele care încalcă regulile de circulație sunt înregistrate foto sau video, iar informațiile sunt analizate ulterior de polițiști. Dacă abaterea este confirmată, procedura de sancționare continuă fără ca șoferul să fie oprit imediat în trafic.

Numărul de înmatriculare este identificat, proprietarul vehiculului este contactat pentru stabilirea persoanei aflate la volan, iar după finalizarea procedurilor legale poate fi emis procesul-verbal de contravenție.

Acest sistem reprezintă o schimbare importantă față de modelul clasic, în care șoferul era oprit pe loc și sancționat imediat.

În momentul de față, cea mai răspândită formă de monitorizare automată este reprezentată de radarele mobile. Aceste echipamente pot fi amplasate pe trepied, pe marginea drumului sau integrate în autospecialele Poliției.

Unul dintre avantajele lor este flexibilitatea.

Spre deosebire de radarele fixe, acestea pot fi mutate frecvent dintr-o zonă în alta, ceea ce face dificilă anticiparea amplasării lor de către șoferi.

În cadrul sistemului e-SIGUR sunt utilizate sute de astfel de echipamente capabile să înregistreze automat vehiculele care depășesc limita legală de viteză.

Din punctul de vedere al autorităților, această mobilitate permite monitorizarea unor zone diferite în funcție de riscurile identificate și de numărul accidentelor produse.

Spre deosebire de radarul mobil, radarul fix este instalat permanent într-o anumită locație. Acesta funcționează continuu și monitorizează traficul din aceeași zonă pe termen lung.

În România, autoritățile dezvoltă treptat rețele de camere fixe și sisteme integrate de monitorizare a traficului pe drumurile naționale, autostrăzi și în anumite localități.

Avantajul principal este capacitatea de supraveghere permanentă.

Nu mai este necesară prezența fizică a unui echipaj în apropiere, iar sistemul poate funcționa non-stop.

În plus, camerele fixe sunt integrate mai ușor în infrastructuri complexe de monitorizare și pot fi folosite și pentru alte tipuri de verificări, nu doar pentru măsurarea vitezei.

Pentru mulți șoferi, diferența dintre radarul fix și cel mobil pare să fie doar locul în care este amplasat echipamentul. În realitate, există și diferențe importante privind modul de măsurare.

Radarul mobil clasic măsoară viteza într-un anumit punct. În momentul în care vehiculul intră în raza de acțiune a aparatului, sistemul stabilește viteza și verifică dacă limita legală a fost depășită.

Noile sisteme bazate pe camere fixe permit însă și monitorizarea vitezei medii pe anumite sectoare de drum.

În acest scenariu, o cameră înregistrează vehiculul la intrarea pe sectorul monitorizat, iar o altă cameră îl înregistrează la ieșire. Pe baza distanței și a timpului parcurs, sistemul calculează viteza medie de deplasare.

Acest mecanism elimină situațiile în care șoferii încetinesc doar în dreptul radarului și accelerează imediat după ce îl depășesc.

Mulți conducători auto sunt surprinși să afle că pot primi o amendă fără să fi fost opriți de Poliție.

În cazul sistemelor automate, procedura este diferită de cea clasică.

După înregistrarea abaterii, imaginile și datele colectate sunt analizate de polițiști. Ulterior, proprietarul vehiculului poate primi documentele necesare pentru identificarea persoanei care conducea mașina în momentul respectiv.

După finalizarea verificărilor și parcurgerea etapelor prevăzute de lege, procesul-verbal poate fi comunicat prin poștă.

Din perspectiva șoferului, diferența este evidentă: sancțiunea nu mai este aplicată pe loc, ci după analiza informațiilor colectate de sistem.

O altă schimbare importantă este extinderea tipurilor de abateri care pot fi detectate automat.

Noile sisteme nu sunt limitate la măsurarea vitezei.

În funcție de configurația tehnică utilizată, camerele pot identifica și alte încălcări ale regulilor de circulație, precum trecerea pe culoarea roșie a semaforului, deplasarea pe contrasens sau anumite forme de comportament agresiv în trafic.

Din acest motiv, camerele de trafic devin treptat instrumente complexe de monitorizare și nu simple echipamente radar.

Există tendința de a compara cele două sisteme ca și cum unul ar urma să îl înlocuiască pe celălalt. În realitate, autoritățile folosesc cele două soluții pentru scopuri diferite.

Radarele mobile oferă flexibilitate și pot fi mutate rapid în zonele unde apar probleme de siguranță rutieră sau unde se înregistrează un număr mare de accidente.

Radarele fixe și camerele permanente permit monitorizarea continuă a unor puncte considerate periculoase și facilitează implementarea sistemelor de măsurare a vitezei medii.

Tendința observată atât în România, cât și în alte state europene este utilizarea simultană a ambelor tehnologii.

Pentru conducătorii auto, una dintre cele mai importante concluzii este că monitorizarea traficului nu mai depinde exclusiv de prezența unui echipaj de Poliție pe marginea drumului. Sistemele automate permit identificarea și documentarea abaterilor chiar și atunci când șoferul nu este oprit în trafic.