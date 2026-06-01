Permis auto suspendat. Șoferii care îl pot recupera înainte de termen. Nu e suficient să promovezi testul

Suspendarea permisului de conducere este una dintre cele mai neplăcute sancțiuni pentru un șofer. Pentru mulți oameni, mașina este o necesitate zilnică pentru a ajunge la serviciu, pentru a-și duce copiii la școală sau pentru alte activități obișnuite. De aceea, după primirea procesului-verbal, una dintre primele întrebări vizează perioada de suspendare și dacă aceasta poate fi redusă.

Răspunsul este da, însă nu în toate situațiile. Codul rutier permite recuperarea permisului înainte de expirarea întregii perioade de suspendare, dar numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții prevăzute de lege. În plus, regulile au fost modificate în ultimii ani, iar șoferii trebuie să țină cont și de noile cerințe privind plata amenzilor rutiere.

Una dintre cele mai frecvente confuzii este ideea că promovarea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație duce automat la reducerea suspendării. În realitate, lucrurile nu funcționează astfel.

Potrivit art. 104 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, reducerea perioadei de suspendare se acordă numai la cererea titularului permisului și numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege.

Cu alte cuvinte, simplul fapt că șoferul promovează examenul nu este suficient. Autoritățile verifică și celelalte cerințe impuse de legislație înainte de a aproba solicitarea.

Decizia privind reducerea suspendării aparține șefului poliției rutiere competente.

Legislația actuală prevede că perioada de suspendare poate fi redusă cu o treime. În practică, acest lucru înseamnă că o suspendare de 90 de zile poate fi redusă la 60 de zile, iar una de 60 de zile poate fi redusă la 40 de zile.

Mulți șoferi încă folosesc expresia „reducerea la 30 de zile”, deoarece în trecut existau reguli diferite pentru anumite situații. În prezent însă, mecanismul este raportat la durata concretă a suspendării aplicate.

Pentru persoanele care depind de mașină în activitatea de zi cu zi, diferența dintre 90 și 60 de zile poate fi foarte importantă.

În majoritatea situațiilor în care legea permite reducerea suspendării, promovarea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație este obligatorie.

Acest examen este cunoscut de șoferi sub denumirea de „13 din 15”.

Testul conține 15 întrebări, iar pentru promovare trebuie obținute minimum 13 răspunsuri corecte.

Examinarea este organizată de serviciile poliției rutiere, conform programului stabilit la nivel local.

Mulți conducători auto tratează această etapă cu superficialitate, considerând că experiența acumulată la volan este suficientă. În practică însă, întrebările vizează regulile actuale de circulație, iar promovarea nu este garantată.

Mai mult, în anumite situații prevăzute de lege, nepromovarea testului atunci când acesta este obligatoriu poate duce chiar la prelungirea perioadei de suspendare cu încă 30 de zile.

Legea nu permite tuturor șoferilor să beneficieze de reducerea suspendării. Una dintre condițiile importante prevăzute este ca permisul de conducere să fi fost obținut cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei care a dus la suspendare.

Această regulă îi afectează în special pe șoferii începători, care nu pot beneficia de facilitatea reducerii perioadei de suspendare dacă nu îndeplinesc termenul minim prevăzut de legislație.

Scopul acestei condiții este de a încuraja respectarea regulilor de circulație în perioada de început a activității de conducere.

Una dintre modificările legislative recente îi privește pe șoferii care au amenzi rutiere neachitate. În prezent, pentru a beneficia de reducerea suspendării, solicitantul trebuie să facă dovada că și-a achitat obligațiile contravenționale aflate în evidență.

Nu este suficientă doar plata amenzii care a generat suspendarea permisului.

Autoritățile pot verifica existența altor sancțiuni rutiere restante, iar lipsa dovezii achitării acestora poate împiedica aprobarea cererii de reducere.

Această modificare a fost introdusă pentru a încuraja plata sancțiunilor contravenționale și pentru a limita situațiile în care șoferii solicită facilități administrative în timp ce au amenzi neachitate.

Mulți conducători auto pornesc de la ideea că orice suspendare poate fi redusă dacă promovează examenul și depun cererea necesară.

În realitate, legislația prevede și excepții. Pentru anumite fapte considerate grave, reducerea perioadei de suspendare nu este permisă.

Printre situațiile care pot exclude această facilitate se regăsesc anumite cazuri privind conducerea sub influența alcoolului, depășirea cu peste 50 km/h a limitei legale de viteză sau încălcarea regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată, în condițiile stabilite de legislația rutieră.

De asemenea, pot exista situații în care perioada de suspendare a fost majorată ori în care se aplică reguli speciale prevăzute de Codul rutier.

Tocmai de aceea, înainte de a începe procedura, este recomandată verificarea condițiilor aplicabile în cazul concret pentru care a fost dispusă suspendarea.

Procedura începe prin depunerea unei cereri la serviciul poliției rutiere competent. În funcție de situația concretă, solicitantul trebuie să prezinte documentele cerute de autorități, inclusiv dovada promovării testului și documentele privind plata amenzilor rutiere.

Programul și modalitatea de depunere a documentelor pot varia de la un județ la altul, însă condițiile prevăzute de lege sunt aceleași la nivel național.

De aceea, este recomandat ca șoferul să verifice informațiile publicate de inspectoratul de poliție competent înainte de prezentarea la ghișeu.