Din cuprinsul articolului

Sancțiunile pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului în România în 2026

Trecerea pe culoarea roșie a semaforului reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale regulilor de circulație, fiind sancționată ferm de legislația rutieră în vigoare în 2026.

Măsurile aplicate vizează atât sancțiuni financiare, cât și măsuri complementare care afectează dreptul de a conduce.

În cazul în care un conducător auto nu respectă semnalul roșu al semaforului, fără ca fapta să producă un accident rutier, abaterea este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni.

Aceasta presupune:

  • aplicarea a 4 sau 5 puncte-amendă;
  • suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Dacă nerespectarea semaforului roșu duce la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, fapta este considerată mai gravă și sancțiunile cresc corespunzător.

În acest caz:

  • se aplică clasa a III-a de sancțiuni, respectiv 6 până la 8 puncte-amendă;
  • permisul de conducere este suspendat pentru 60 de zile.
semafor
SURSA FOTO: Dreamstime/Semafor

Trecerea pe roșu la semafor în Germania

În Germania, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este tratată ca o abatere rutieră serioasă, cu un sistem de sancțiuni bine structurat, care ține cont de gravitatea situației, de timpul scurs de la schimbarea culorii și de consecințele produse. În 2026, amenzile variază între 90 € și 360 €, fiind completate de puncte de penalizare în registrul de la Flensburg și, în cazurile grave, de suspendarea permisului de conducere.

Situația de încălcare Amenda Puncte FAER (Flensburg) Suspendare permis
Roșu < 1 secundă – fără alte consecințe 90 € 1 punct Nu
Roșu < 1 secundă – pericol pentru alți participanți 200 € 2 puncte 1 lună
Roșu < 1 secundă – producere daune materiale 240 € 2 puncte 1 lună
Roșu > 1 secundă – fără alte consecințe 200 € 2 puncte 1 lună
Roșu > 1 secundă – pericol pentru alți participanți 320 € 2 puncte 1 lună
Roșu > 1 secundă – producere daune materiale 360 € 2 puncte 1 lună

Trecerea pe roșu la semafor în Franța

În Franța, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este încadrată ca o contravenție de clasa a 4-a și este sancționată sever, atât prin amenzi financiare, cât și prin pierderea punctelor de pe permis. Sistemul francez este strict structurat și include diferențiere în funcție de momentul plății amenzii, precum și măsuri suplimentare în cazuri grave sau de recidivă.

Situație Amenda Puncte permis Măsuri suplimentare
Amenda redusă (plată rapidă) 90 € -4 puncte Nu
Amenda standard 135 € -4 puncte Nu
Amenda majorată (plată întârziată) 375 € -4 puncte Nu
Caz grav / instanță până la 750 € -4 puncte Suspendare permis până la 3 ani

Trecerea pe roșu la semafor în Spania

În Spania, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este clasificată drept contravenție gravă de către Direcția Generală a Traficului (DGT). Regimul sancționator include amendă fixă, pierderea punctelor de pe permis și un sistem automatizat de monitorizare prin camere video specializate.

Situație Amenda Puncte retrase Observații
Trecere pe roșu (standard) 200 € -4 puncte Contravenție gravă DGT
Plată în 20 zile (reducere 50%) 100 € -4 puncte Pierdere drept de contestație
Caz justificat (vehicul de urgență) 0 € 0 puncte Doar cu semnale active de urgență

Trecerea pe roșu la semafor în Austria

În Austria, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este tratată ca o abatere serioasă, cu un sistem sancționator flexibil, în care autoritățile locale pot stabili cuantumul exact al amenzii în limite legale. Regimul diferențiază clar între încălcări simple și situații cu pericol rutier, considerate mult mai grave și încadrate ca Vormerkdelikt.

Situație Amenda Încadrare Măsuri suplimentare
Trecere simplă pe roșu (oprire de poliție) ~70 € Contravenție ușoară Fără puncte
Trecere pe roșu (procedură poștală) 58 – 70 € Contravenție ușoară Fără puncte
Maxim legal pentru abatere simplă până la 726 € Contravenție administrativă Variabil regional
Trecere pe roșu cu pericol (Vormerkdelikt) 72 – 2.180 € Abatere gravă Înregistrare în registrul permisului
Pericol rutier repetat (2 abateri/2 ani) Sistem Vormerkung Cursuri reeducare
A 3-a abatere Vormerk Grav Retragerea permisului