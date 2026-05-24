Sancțiunile pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului în România în 2026
Trecerea pe culoarea roșie a semaforului reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale regulilor de circulație, fiind sancționată ferm de legislația rutieră în vigoare în 2026.
Măsurile aplicate vizează atât sancțiuni financiare, cât și măsuri complementare care afectează dreptul de a conduce.
În cazul în care un conducător auto nu respectă semnalul roșu al semaforului, fără ca fapta să producă un accident rutier, abaterea este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni.
Aceasta presupune:
- aplicarea a 4 sau 5 puncte-amendă;
- suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.
Dacă nerespectarea semaforului roșu duce la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, fapta este considerată mai gravă și sancțiunile cresc corespunzător.
În acest caz:
- se aplică clasa a III-a de sancțiuni, respectiv 6 până la 8 puncte-amendă;
- permisul de conducere este suspendat pentru 60 de zile.
Trecerea pe roșu la semafor în Germania
În Germania, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este tratată ca o abatere rutieră serioasă, cu un sistem de sancțiuni bine structurat, care ține cont de gravitatea situației, de timpul scurs de la schimbarea culorii și de consecințele produse. În 2026, amenzile variază între 90 € și 360 €, fiind completate de puncte de penalizare în registrul de la Flensburg și, în cazurile grave, de suspendarea permisului de conducere.
|Situația de încălcare
|Amenda
|Puncte FAER (Flensburg)
|Suspendare permis
|Roșu < 1 secundă – fără alte consecințe
|90 €
|1 punct
|Nu
|Roșu < 1 secundă – pericol pentru alți participanți
|200 €
|2 puncte
|1 lună
|Roșu < 1 secundă – producere daune materiale
|240 €
|2 puncte
|1 lună
|Roșu > 1 secundă – fără alte consecințe
|200 €
|2 puncte
|1 lună
|Roșu > 1 secundă – pericol pentru alți participanți
|320 €
|2 puncte
|1 lună
|Roșu > 1 secundă – producere daune materiale
|360 €
|2 puncte
|1 lună
Trecerea pe roșu la semafor în Franța
În Franța, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este încadrată ca o contravenție de clasa a 4-a și este sancționată sever, atât prin amenzi financiare, cât și prin pierderea punctelor de pe permis. Sistemul francez este strict structurat și include diferențiere în funcție de momentul plății amenzii, precum și măsuri suplimentare în cazuri grave sau de recidivă.
|Situație
|Amenda
|Puncte permis
|Măsuri suplimentare
|Amenda redusă (plată rapidă)
|90 €
|-4 puncte
|Nu
|Amenda standard
|135 €
|-4 puncte
|Nu
|Amenda majorată (plată întârziată)
|375 €
|-4 puncte
|Nu
|Caz grav / instanță
|până la 750 €
|-4 puncte
|Suspendare permis până la 3 ani
Trecerea pe roșu la semafor în Spania
În Spania, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este clasificată drept contravenție gravă de către Direcția Generală a Traficului (DGT). Regimul sancționator include amendă fixă, pierderea punctelor de pe permis și un sistem automatizat de monitorizare prin camere video specializate.
|Situație
|Amenda
|Puncte retrase
|Observații
|Trecere pe roșu (standard)
|200 €
|-4 puncte
|Contravenție gravă DGT
|Plată în 20 zile (reducere 50%)
|100 €
|-4 puncte
|Pierdere drept de contestație
|Caz justificat (vehicul de urgență)
|0 €
|0 puncte
|Doar cu semnale active de urgență
Trecerea pe roșu la semafor în Austria
În Austria, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este tratată ca o abatere serioasă, cu un sistem sancționator flexibil, în care autoritățile locale pot stabili cuantumul exact al amenzii în limite legale. Regimul diferențiază clar între încălcări simple și situații cu pericol rutier, considerate mult mai grave și încadrate ca Vormerkdelikt.
|Situație
|Amenda
|Încadrare
|Măsuri suplimentare
|Trecere simplă pe roșu (oprire de poliție)
|~70 €
|Contravenție ușoară
|Fără puncte
|Trecere pe roșu (procedură poștală)
|58 – 70 €
|Contravenție ușoară
|Fără puncte
|Maxim legal pentru abatere simplă
|până la 726 €
|Contravenție administrativă
|Variabil regional
|Trecere pe roșu cu pericol (Vormerkdelikt)
|72 – 2.180 €
|Abatere gravă
|Înregistrare în registrul permisului
|Pericol rutier repetat (2 abateri/2 ani)
|—
|Sistem Vormerkung
|Cursuri reeducare
|A 3-a abatere Vormerk
|—
|Grav
|Retragerea permisului
