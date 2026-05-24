Trecerea pe culoarea roșie a semaforului reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale regulilor de circulație, fiind sancționată ferm de legislația rutieră în vigoare în 2026.

Măsurile aplicate vizează atât sancțiuni financiare, cât și măsuri complementare care afectează dreptul de a conduce.

În cazul în care un conducător auto nu respectă semnalul roșu al semaforului, fără ca fapta să producă un accident rutier, abaterea este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni.

Aceasta presupune:

aplicarea a 4 sau 5 puncte-amendă;

suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Dacă nerespectarea semaforului roșu duce la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, fapta este considerată mai gravă și sancțiunile cresc corespunzător.

În acest caz:

se aplică clasa a III-a de sancțiuni, respectiv 6 până la 8 puncte-amendă;

permisul de conducere este suspendat pentru 60 de zile.

În Germania, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este tratată ca o abatere rutieră serioasă, cu un sistem de sancțiuni bine structurat, care ține cont de gravitatea situației, de timpul scurs de la schimbarea culorii și de consecințele produse. În 2026, amenzile variază între 90 € și 360 €, fiind completate de puncte de penalizare în registrul de la Flensburg și, în cazurile grave, de suspendarea permisului de conducere.

Situația de încălcare Amenda Puncte FAER (Flensburg) Suspendare permis Roșu < 1 secundă – fără alte consecințe 90 € 1 punct Nu Roșu < 1 secundă – pericol pentru alți participanți 200 € 2 puncte 1 lună Roșu < 1 secundă – producere daune materiale 240 € 2 puncte 1 lună Roșu > 1 secundă – fără alte consecințe 200 € 2 puncte 1 lună Roșu > 1 secundă – pericol pentru alți participanți 320 € 2 puncte 1 lună Roșu > 1 secundă – producere daune materiale 360 € 2 puncte 1 lună

În Franța, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este încadrată ca o contravenție de clasa a 4-a și este sancționată sever, atât prin amenzi financiare, cât și prin pierderea punctelor de pe permis. Sistemul francez este strict structurat și include diferențiere în funcție de momentul plății amenzii, precum și măsuri suplimentare în cazuri grave sau de recidivă.

Situație Amenda Puncte permis Măsuri suplimentare Amenda redusă (plată rapidă) 90 € -4 puncte Nu Amenda standard 135 € -4 puncte Nu Amenda majorată (plată întârziată) 375 € -4 puncte Nu Caz grav / instanță până la 750 € -4 puncte Suspendare permis până la 3 ani

În Spania, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este clasificată drept contravenție gravă de către Direcția Generală a Traficului (DGT). Regimul sancționator include amendă fixă, pierderea punctelor de pe permis și un sistem automatizat de monitorizare prin camere video specializate.

Situație Amenda Puncte retrase Observații Trecere pe roșu (standard) 200 € -4 puncte Contravenție gravă DGT Plată în 20 zile (reducere 50%) 100 € -4 puncte Pierdere drept de contestație Caz justificat (vehicul de urgență) 0 € 0 puncte Doar cu semnale active de urgență

În Austria, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este tratată ca o abatere serioasă, cu un sistem sancționator flexibil, în care autoritățile locale pot stabili cuantumul exact al amenzii în limite legale. Regimul diferențiază clar între încălcări simple și situații cu pericol rutier, considerate mult mai grave și încadrate ca Vormerkdelikt.