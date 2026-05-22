Pensiile încasate de românii care au domiciliul sau reședința obișnuită într-un alt stat și depășesc plafonul de 3.000 de lei vor intra sub incidența unei noi proceduri administrative stabilite prin Ordinul comun nr. 64/751/2026 al CNPP și CNAS, care reglementează plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Noile reguli vizează statutul de asigurat în sistemul public de sănătate din România pentru persoanele care locuiesc în afara țării și beneficiază de venituri din pensii.

Conform noilor prevederi, casele teritoriale de pensii vor transmite notificări către persoanele aflate în această situație pentru clarificarea statutului de asigurat în sistemul public de sănătate din România.

Exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate este posibilă doar pentru pensionarii români care pot demonstra că sunt deja asigurați în sistemul medical al statului în care locuiesc. Procedura nu se aplică automat, ci exclusiv pe baza unei cereri formulate expres și însoțite de documente justificative.

În lipsa acestor documente, contribuția la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate va continua să fie reținută direct din pensie, potrivit regulilor fiscale aflate în vigoare.

Noile reglementări îi vizează pe pensionarii români care au șederea obișnuită în state membre ale Uniunii Europene, în Spațiul Economic European, în Regatul Unit sau în Elveția.

În această categorie intră inclusiv pensionarii care locuiesc în Italia, Spania, Germania, Franța, Belgia, Marea Britanie sau Elveția și care beneficiază deja de acoperire medicală în statele respective.

Totodată, ordinul se aplică și persoanelor aflate în state cu care România are acorduri bilaterale de securitate socială în domeniul sănătății.

Pensionarii care solicită exceptarea trebuie să transmită documente care atestă faptul că sunt asigurați în sistemul medical al țării de rezidență. Documentația poate fi transmisă prin poștă, e-mail, fax sau prin intermediul unui reprezentant legal către casa de asigurări de sănătate competentă teritorial.

Pensionarii români care obțin exceptarea de la plata contribuției la sănătate în România vor pierde automat calitatea de asigurat în sistemul medical românesc.

Acest lucru înseamnă că persoanele respective nu vor mai beneficia pe teritoriul României de servicii medicale decontate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, acestea nu vor mai avea acces la medicamente compensate sau la dispozitive medicale decontate prin sistemul public de sănătate din România.

Termenul legal pentru analizarea documentelor depuse este de 30 de zile de la data înregistrării solicitării, conform procedurii prevăzute în noul ordin comun.

„În cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contribuțiilor la Fond, fișierul va conține la câmpul „Stare“ mențiunea „nerezident“ și la câmpul „Data stării“ se va indica data de la care persoanei în cauză nu i se mai rețin contribuțiile la Fond”, se mai arată în ordin.

Noul ordin stabilește și obligațiile administrative ale caselor teritoriale de pensii și ale caselor de asigurări de sănătate în privința actualizării bazelor de date.

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, casele de asigurări de sănătate vor transmite către casele teritoriale de pensii listele cu pensionarii români exceptați de la plata contribuțiilor, dar și situațiile în care anumite persoane trebuie reintroduse în evidențele informatice.

Casele teritoriale de pensii rămân responsabile pentru calcularea, reținerea și virarea contribuțiilor la sănătate pentru pensionarii ale căror venituri depășesc plafonul de 3.000 de lei, cu excepția cazurilor comunicate oficial de sistemul de sănătate.

Modificările legislative sunt deja în vigoare și afectează pensionarii români din sistemul public de pensii care locuiesc în afara țării și obțin venituri peste pragul stabilit prin Codul fiscal.

Situațiile în care pensionarii români pot fi exceptați de la plata CASS: