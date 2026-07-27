Punctele de stabilitate pot crește valoarea pensiei pentru milioane de români. Regula care se aplică după 25 de ani de cotizare

Românii care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani pot beneficia de un avantaj prevăzut de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Este vorba despre punctele de stabilitate, acordate pentru anii lucrați peste acest prag, care contribuie la majorarea cuantumului pensiei la retragerea din activitate.

Prin introducerea acestui mecanism, legislația urmărește să recompenseze persoanele care au rămas mai mult timp în activitate și au plătit contribuții la sistemul public de pensii.

Punctele de stabilitate reprezintă un mecanism introdus prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, destinat asiguraților care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani.

Aceste puncte se adaugă la punctajul acumulat pe parcursul activității profesionale și influențează cuantumul pensiei.

Spre deosebire de punctajul obținut în funcție de veniturile pentru care s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale, punctele de stabilitate sunt acordate exclusiv pentru perioada de cotizare contributivă care depășește 25 de ani.

Legea face o diferență clară între vechimea în muncă și stagiul de cotizare contributiv. Punctele de stabilitate nu sunt acordate pentru întreaga perioadă lucrată și nici tuturor persoanelor care au peste 25 de ani vechime. Beneficiul este calculat exclusiv pentru perioada de cotizare contributivă care depășește pragul de 25 de ani.

Astfel, primii 25 de ani de stagiu contributiv nu generează puncte de stabilitate. Acestea sunt acordate doar pentru anii realizați peste acest plafon, iar numărul lor crește progresiv, în funcție de durata contribuției la sistemul public de pensii.

De exemplu, o persoană care a realizat un stagiu de cotizare contributiv de 26 de ani va primi puncte de stabilitate doar pentru anul care depășește pragul de 25 de ani. În schimb, o persoană cu un stagiu contributiv de 30 de ani va beneficia de puncte de stabilitate pentru cei cinci ani realizați peste această limită.

Legea stabilește un sistem progresiv de acordare a punctelor, astfel încât persoanele cu o activitate profesională mai îndelungată să fie recompensate pentru anii suplimentari de contribuție.

Pentru perioada de cotizare contributivă cuprinsă între 25 și 30 de ani se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste pragul de 25 de ani. Pentru fiecare lună se acordă 0,04167 puncte, iar pentru fiecare zi 0,00139 puncte.

Pentru intervalul cuprins între 30 și 35 de ani de cotizare contributivă se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an. În cazul fracțiunilor de an, se acordă 0,06250 puncte pentru fiecare lună și 0,00208 puncte pentru fiecare zi.

Persoanele care au realizat un stagiu contributiv de peste 35 de ani primesc un punct pentru fiecare an lucrat peste acest prag. Pentru fiecare lună se acordă 0,08333 puncte, iar pentru fiecare zi 0,00278 puncte, potrivit informațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Punctele de stabilitate nu sunt plătite separat, ci fac parte din formula utilizată pentru calculul pensiei. Numărul total de puncte al unui asigurat se obține prin însumarea punctajelor anuale acumulate pe parcursul întregii activități cu punctele de stabilitate acordate pentru perioada de cotizare contributivă care depășește 25 de ani.

La rândul său, punctajul anual este stabilit prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

Cu cât o persoană acumulează mai multe puncte de stabilitate, cu atât crește numărul total de puncte utilizat la stabilirea cuantumului pensiei.

Potrivit Legii nr. 360/2023, cuantumul pensiei este stabilit în funcție de punctajul lunar, punctajul anual, numărul de puncte de stabilitate și numărul total de puncte acumulate pe întreaga perioadă de activitate.

Toate aceste elemente sunt utilizate la calculul drepturilor de pensie, conform formulei prevăzute de lege. Prin introducerea punctelor de stabilitate, legislația urmărește să recompenseze persoanele care au contribuit o perioadă îndelungată la sistemul public de pensii, astfel încât anii suplimentari de activitate să se reflecte într-un cuantum mai mare al pensiei.