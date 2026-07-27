Cinci alpiniști și-au pierdut viața pe muntele Elbrus după o furtună violentă. Recuperarea victimelor a fost îngreunată de vremea severă

Cinci alpiniști din Bosnia și Herțegovina și-au pierdut viața pe muntele Elbrus din Rusia, cel mai înalt vârf din Europa, după ce au fost surprinși de o furtună violentă. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cadavrele a trei dintre victime nu au putut fi evacuate imediat de pe munte.

Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia a anunțat că echipele de salvare au recuperat cadavrele a doi dintre alpiniștii decedați, aflați la o altitudine de 5.350 de metri.

Înainte de această operațiune, salvatorii au reușit să evacueze alți doi alpiniști din expediție, care au fost transportați pentru îngrijiri medicale, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Filiala regională a Comitetului de Investigații al Federației Ruse a precizat că echipele de intervenție au localizat și recuperat cadavrele celorlalți trei alpiniști decedați, însă acestea nu au putut fi evacuate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Autoritățile ruse nu au precizat inițial naționalitatea victimelor, însă forțele de ordine regionale au confirmat că alpiniștii care și-au pierdut viața proveneau din Bosnia și Herțegovina, potrivit publicației menționate.

Presa rusă a relatat că vremea nefavorabilă, inclusiv vântul puternic, a îngreunat semnificativ operațiunile de căutare și recuperare desfășurate pe munte.

Potrivit presei din Bosnia și Herțegovina, cei șapte membri ai expediției erau locuitori ai orașului Zenica, situat în centrul țării. Printre participanți se aflau un cuplu căsătorit și o doctoriță care își desfășura activitatea la spitalul local.

Muntele Elbrus, cu o altitudine de 5.642 de metri și situat la nord de granița Rusiei cu Georgia, este cunoscut pentru schimbările bruște ale vremii și pentru condițiile dificile de alpinism, care pot deveni periculoase într-un timp foarte scurt. Chiar și în sezonul de vară, temperaturile pot scădea brusc, iar vântul puternic, ceața densă și ninsorile pot reduce considerabil vizibilitatea și pot îngreuna orientarea alpiniștilor. Aceste condiții fac ca intervențiile echipelor de salvare să fie extrem de dificile, mai ales la altitudini de peste 5.000 de metri, unde vremea se poate schimba în doar câteva minute.

Elbrus atrage anual mii de alpiniști din întreaga lume, însă traseele sale, deși populare, necesită experiență, echipament adecvat și o monitorizare atentă a condițiilor meteorologice. În lipsa acestora, riscul producerii unor accidente grave crește semnificativ, iar operațiunile de căutare și recuperare pot fi întârziate de condițiile extreme din zonă.