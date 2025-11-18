Pilotul se afla într-o excursie de weekend când a alunecat pe o porțiune abruptă și a căzut în gol de la o înălțime de peste 300 de metri. Incidentul a avut loc în comuna Teverga, într-o zonă frecventată de alpiniști, în fața peretelui de escaladă Covachón.

Serviciile de urgență au fost alertate în jurul orei 13:00 de un alt drumeț care a fost martor la prăbușirea victimei. Imediat, un echipaj de pompieri din Asturia și o echipă montană din Proaza au intervenit rapid la fața locului cu ajutorul unui elicopter.

În ciuda eforturilor prompte ale salvatorilor, rănile suferite de pilot s-au dovedit a fi fatale. Deși a fost preluat rapid, manevrele de resuscitare nu au avut succes, iar sportivul a decedat în timpul transportului aerian către spitalul din Oviedo.

Elicopterul a aterizat în zona stației de epurare din Entrago, unde forțele de poliție au preluat trupul neînsuflețit al regretatului pilot. Familia a fost anunțată, iar corpul lui Fernández Vecín a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Oviedo pentru efectuarea autopsiei.

Echipa sa de raliu, Team Repauto, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale în memoria colegului lor, mulțumind pentru clipele memorabile și asigurând că acesta nu va fi uitat.

„Mulțumim pentru toate momentele minunate pe care ni le-ai oferit, prietene, nu te vom uita niciodată. Astăzi strălucește o stea în plus pe cer. Odihnește-te în pace, Carlos”, a transmis echipa sa de raliu într-o postare care a adunat imediat sute de reacții.

Postarea poate fi vizualizată aici.

View this post on Instagram A post shared by Escudería Team Repauto (@escuderia.teamrepauto)



Un omagiu va fi organizat pe 21 decembrie de aceeași echipă, în timpul Cursei Campionilor din Ponferrada, potrivit informațiilor publicate de Marca.