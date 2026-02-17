Decesul lui Tre Johnson a avut loc în timpul unei vacanțe care ar fi trebuit să fie un moment de bucurie pentru familie. Soția sa a transmis duminică primele informații despre deces printr-o postare pe Facebook.

Irene Johnson a scris că ea, cei patru copii ai lor, Chloe, EJ, EZ și Eden, precum și rudele și prietenii sunt devastați și în stare de șoc. La momentul anunțului, cauza decesului nu era cunoscută.

Ea a menționat că cei care l-au cunoscut pe Tre știu cât de devotat și iubitor a fost ca tată pentru copiii săi.

„Dacă îl cunoașteți pe Tre, știți ce tată devotat și iubitor a fost pentru copiii lui”, a spus aceasta.

Tre Johnson a fost un jucător de elită pe linia ofensivă pentru echipa din Washington, cunoscută în prezent sub numele de Washington Commanders.

În 1994, el a fost selectat în runda a doua a draftului Liga Națională de Fotbal, datorită abilităților sale sportive.

Pe parcursul carierei, Johnson a primit distincții importante. În 1999 a fost desemnat Pro Bowl și inclus în echipa a doua All-Pro.

Reacțiile din lumea sportului au apărut rapid după anunțul decesului. Foștii colegi de la Washington au transmis că vestea i-a lăsat cu inima frântă.

După aproape un deceniu în fotbalul profesionist, Tre Johnson a ales o altă direcție profesională. El a predat istoria la o școală privată din Bethesda, Maryland.

Ulterior, a renunțat la activitatea didactică, decizie despre care soția sa a spus că a fost influențată de probleme de sănătate.

Și foști elevi au transmis mesaje publice după aflarea veștii. Unul dintre aceștia a scris că Johnson a fost unul dintre cei mai buni profesori pe care i-a avut și că lecțiile despre istorie și despre viață predate de el vor rămâne memorabile.