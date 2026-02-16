Potrivit relatărilor presei internaționale, fratele producătoarei a descoperit-o moartă după ce Dana Eden nu a mai răspuns la mesajele sale. Poliția a deschis o anchetă și tratează cazul ca pe o posibilă sinucidere, pe baza probelor și a declarațiilor martorilor.

La locul tragediei au fost găsite pastile, iar medicul legist a constatat și vânătăi la nivelul gâtului. Autoritățile locale au dispus efectuarea unei autopsii pentru a stabili cu exactitate cauza decesului și au început să colecteze înregistrările camerelor de supraveghere și declarațiile personalului hotelului, conform Times of Israel.

„Plângem moartea colegei și partenerei noastre într-o lungă serie de producții, seriale și programe la Corporația Publică de Radiodifuziune din Israel – Dana Eden. Dana era una dintre personalitățile marcante ale industriei televiziunii din Israel și a jucat un rol central în crearea și conducerea unora dintre cele mai proeminente și influente producții ale corporației. Moștenirea sa profesională și personală va continua să modeleze televiziunea israeliană pentru mulți ani de acum înainte”, a transmis corporația israeliană de radiodifuziune publică într-un comunicat.

Imediat după anunțul decesului, au apărut speculații potrivit cărora Dana Eden ar fi fost ucisă de agenți iranieni. Totuși, compania de producție din spatele serialului „Tehran” a transmis că nu există indicii care să sugereze o implicare criminală. Compania a subliniat că zvonurile privind un deces cu motivație naționalistă sau criminală sunt nefondate și neadevărate.

„Acesta este un moment de profundă tristețe pentru familie, prieteni și colegi. Compania de producție dorește să clarifice că zvonurile privind un deces de natură criminală sau cu motivație naționalistă nu sunt adevărate și sunt nefondate”, a transmis compania internațională de producție Donna and Shula Productions într-un comunicat.

Serialul „Tehran” a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 49-a ediție a Premiilor Emmy, în 2021, devenind primul serial israelian care obține această distincție. Dana Eden a câștigat recunoaștere internațională pentru drama difuzată de Apple TV, care urmărește povestea unui agent israelian al Mossad aflat la prima sa misiune în capitala Iranului, alături de Moshe Zonder și Maor Kohn.

Dana Eden a devenit una dintre cele mai respectate producătoare din Israel după ce și-a început cariera la sfârșitul anilor 1990, contribuind semnificativ la scena televiziunii internaționale prin proiectele sale de succes.