Timothy Very a fost apreciat și iubit pentru munca sa, dar și pentru personalitatea caldă și pozitivă. Colegii săi îl descriu ca pe cineva care devenea imediat simpatic, interacționa cu bunătate și căldură, iar râsul său contagios făcea ca oamenii să se simtă imediat încurajați și incluși. Energia și umorul său erau fundamentul care ținea laolaltă întreaga orchestră, transformând relațiile de lucru în prietenii de familie.

Pe lângă pasiunea sa pentru muzică, Timothy Very iubea extrem de mult să fie alături de familia sa. Colegii subliniază că era un tată vesel și dedicat, iar afecțiunea sa pentru cei dragi era la fel de mare ca dragostea pentru muzică.

„Întreaga familie a Orchestrei din Manchester a fost devastată de trecerea în neființă a fratelui nostru, Timothy Very. Cea mai iubită ființă umană pe care oricare dintre noi a avut norocul să o cunoască în această viață. Ne-a fost frică să împărtășim această veste, deoarece încă nu ne putem crede. Tim a devenit instantaneu simpatic și a interacționat cu toți cei pe care i-a întâlnit cu bunătate și căldură. Râsul lui era contagios și îi făcea imediat pe oameni să se simtă invitați și încurajați. Umorul și energia lui au fost însăși temelia care a ținut laolaltă întregul univers MO. Străinii au devenit rapid prieteni, iar prietenii au devenit familie”, a transmis trupa într-o postare realizată pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Manchester Orchestra (@manchesterorchestra)

Timothy Very s-a alăturat Orchestrei din Manchester în 2011 și a rămas membru fidel al trupei până la moartea sa. Relațiile cu colegii săi erau și profesionale, și prietenești, iar bateristul este descris ca un suflet pur și devotat meseriei. Momentan, cauza decesului nu a fost făcută publică.

Această pierdere marchează un moment dificil pentru întreaga orchestră și comunitatea muzicală, care își exprimă regretul și își amintește de energia și lumina pe care Timothy Very le aducea în jurul său.