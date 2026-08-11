UNSAR anunță despăgubiri de milioane de lei pentru locuințele afectate de furtuni și inundații. Aproximativ 1.200 de dosare de daună au fost soluționate în primul trimestru al anului

Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) au plătit despăgubiri de peste 5,4 milioane de lei pentru pagubele provocate locuințelor de furtuni și inundații în primul trimestru al acestui an.

Potrivit datelor înregistrate de UNSAR, aproximativ 1.200 de dosare de daună pentru locuințe afectate de aceste fenomene meteorologice severe au fost soluționate în perioada ianuarie–martie, ceea ce înseamnă că, în medie, 13 locuințe au fost despăgubite în fiecare zi.

Datele evidențiază impactul financiar semnificativ pe care evenimentele neprevăzute îl pot avea asupra proprietarilor, precum și rolul asigurărilor facultative în acoperirea daunelor produse locuințelor și bunurilor aflate în interiorul acestora, în limitele și condițiile prevăzute de polițe.

UNSAR subliniază că o furtună poate dura doar câteva minute, însă, în lipsa unui sprijin financiar solid, consecințele pot afecta o familie pentru o perioadă îndelungată. Organizația arată că asigurarea nu poate opri fenomenele extreme, dar poate împiedica transformarea distrugerii unei locuințe într-un viitor financiar incert, motiv pentru care polița facultativă ar trebui să reprezinte un gest firesc de responsabilitate față de familie și patrimoniu.

Necesitatea unei protecții adecvate este confirmată și de efectele fenomenelor meteorologice severe înregistrate în al doilea trimestru al acestui an. În această perioadă, proprietarii locuințelor asigurate au notificat companiilor membre UNSAR aproximativ 3.400 de cazuri de daună provocate doar de furtuni și inundații.

Aceasta înseamnă că, în medie, aproape 38 de proprietari au anunțat în fiecare zi producerea unor astfel de pagube la nivelul locuințelor.

„O furtună poate dura doar câteva minute – dar, în lipsa unui sprijin financiar solid, urmările pot apăsa asupra unei familii ani întregi. Asigurarea nu poate opri fenomenele extreme, însă poate împiedica transformarea unei locuinţe distruse într-un viitor financiar incert. De aceea, protejarea locuinţei printr-o poliţă facultativă trebuie să devină un gest firesc de responsabilitate faţă de noi şi faţă de cei dragi”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR.

UNSAR atrage atenția că au existat numeroase situații în care o furtună sau o inundație a devastat integral o locuință, iar o asigurare încheiată corect și pentru o sumă adecvată poate oferi resursele financiare necesare pentru reconstruirea sau achiziția unei noi locuințe.

„Chiar dacă, de multe ori, nu conştientizăm cât de grav poate fi un episod de vreme severă, au existat numeroase situaţii în care o furtună sau o inundaţie a devastat integral o locuinţă. Într-un astfel de moment, o asigurare încheiată corect, pentru o sumă adecvată, poate oferi familiei resursele financiare necesare pentru reconstruirea sau achiziţia unei noi locuinţ”, a declarat Alina Bărbulescu, coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Având în vedere frecvența și intensitatea tot mai ridicate ale fenomenelor meteorologice severe, precum și valoarea pagubelor pe care acestea le pot provoca, organizația recomandă proprietarilor să verifice periodic dacă locuința este asigurată corespunzător. Recomandarea vizează atât sumele asigurate, care trebuie să reflecte valoarea reală a proprietății și a bunurilor, cât și riscurile acoperite, limitele și excluderile prevăzute în poliță.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 23 de companii de asigurare și reasigurare, care dețin peste 90% din piața locală de asigurări. Organizația are ca obiective apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și susținerea dezvoltării durabile a industriei de profil atât pe plan intern, cât și internațional.