Cazul Mara Flavia Araujo readuce în atenție riscurile competițiilor de anduranță, după ce sportiva a dispărut în timpul unei probe extrem de solicitante din cadrul triatlonului Texas Ironman. Evenimentul sportiv include o probă de înot de aproximativ 3,8 kilometri în lacul Woodlands, unde temperatura apei este în jur de 23 de grade Celsius, condiții considerate în general optime pentru astfel de competiții.

Atleta, originară din São Paulo, participa la această competiție după aproape un deceniu de experiență în triatlon și nu se afla la prima participare la o cursă Ironman. Cu toate acestea, în timpul probei de înot, ea a dispărut sub apă, iar intervenția echipelor de salvare a fost îngreunată de vizibilitatea redusă din lac, scriu cei de la cbn.globo.com.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități și preluate de presa internațională, corpul sportivei a fost localizat cu ajutorul radarului și recuperat în jurul orei 9 dimineața. Operațiunea de căutare a durat mai multe ore, timp în care organizatorii și echipele de intervenție au mobilizat resurse semnificative pentru localizarea participantei.

Acesta nu este un incident izolat în cadrul competițiilor Ironman, unde, de-a lungul anilor, au fost raportate mai multe decese în timpul probelor de înot, considerată una dintre cele mai solicitante etape ale triatlonului.

Activitatea Marei Flavia Araujo în afara competițiilor sportive reflecta o viață activă și diversificată, sportiva fiind implicată atât în domeniul media, cât și în muzică. Născută în São Paulo, aceasta a lucrat inițial ca prezentatoare radio, orientându-se ulterior către activitatea de DJ.

Cu o zi înainte de competiție, atleta a publicat pe rețelele sociale o fotografie realizată lângă o piscină, însoțită de mesajul: „Încă o zi de muncă”.

Imaginea sugera o rutină obișnuită de antrenament, fără indicii evidente privind eventuale probleme majore de sănătate.

Într-o postare anterioară, sportiva povestea că a început triatlonul în urmă cu aproape opt ani, în urma unui diagnostic medical dificil, menționând:

„Am văzut o cale de a renaște: Dumnezeu și sportul”.

Performanțele sale sportive includeau o clasare pe locul al treilea la Triatlonul din Brasilia și două calificări la campionatele mondiale Ironman 70.3, rezultate care confirmau nivelul său competitiv.

Cu toate acestea, potrivit unor declarații apropiate, starea de sănătate a sportivei ar fi fost fragilă înaintea competiției.

„Era bolnavă înainte de călătorie, nu se simțea bine. Eu și soția mea am vorbit cu ea și i-am spus că era prea slăbită pentru această cursă, deși, acum câteva zile, când am vorbit cu ea, a insistat că se simte bine. Încă nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat”, a spus prietenul Marei.

Organizația Ironman a confirmat oficial decesul și a transmis un mesaj public de condoleanțe: