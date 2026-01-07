Clubul Tottenham Hotspur a anunțat miercuri decesul lui Martin Chivers, fost atacant emblematic al echipei, care s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

Reprezentanții clubului au precizat că jucătorii lui Tottenham vor purta banderole negre la partida programată în această seară, împotriva formației Bournemouth, meci care va începe la ora 21:30. Gestul simbolic vine ca un semn de respect față de contribuția majoră pe care Martin Chivers a avut-o la identitatea sportivă a clubului.

În mesajul transmis publicului, conducerea londonezilor a ținut să sublinieze importanța fostului atacant nu doar din punct de vedere sportiv, ci și uman, adresând condoleanțe familiei și celor apropiați.

„Cu imensă tristețe anunțăm trecerea în neființă a legendarului nostru atacant, Martin Chivers. Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei, prietenilor și foștilor coechipieri ai lui Martin în acest moment extrem de trist. Jucătorii noștri vor purta banderole negre în timpul meciului cu AFC Bournemouth. Odihnește-te în pace, Martin. Unul dintre cei mai mari din toate timpurile”.

Mesajul a fost publicat pe contul oficial de X al clubului Tottenham Hotspur, echipă la care evoluează în prezent și internaționalul român Radu Drăgușin, și a fost rapid preluat și redistribuit de numeroși fani și foști jucători.

Cariera lui Martin Chivers a început devreme, acesta debutând în fotbalul profesionist în anul 1962, la Southampton, pe când avea doar 17 ani. Talentul său ofensiv a fost remarcat rapid, iar perioada petrecută la clubul cunoscut sub numele de „sfinții” a reprezentat rampa de lansare pentru ceea ce avea să devină una dintre cele mai solide cariere ale unui atacant englez din acea generație.

După șase sezoane la Southampton, Martin Chivers a făcut pasul decisiv către Tottenham Hotspur, clubul care avea să-i definească identitatea sportivă. În cei opt ani petrecuți la gruparea londoneză, atacantul a evoluat constant la cel mai înalt nivel, reușind să înscrie 118 goluri în cele 278 de partide disputate în campionat. Contribuția sa ofensivă a fost esențială în multiple sezoane, într-o perioadă extrem de competitivă pentru fotbalul englez.

La nivelul tuturor competițiilor, Martin Chivers a adunat 174 de goluri pentru Tottenham, performanță care îl plasează pe locul al patrulea în clasamentul all-time al marcatorilor clubului. În fața sa se regăsesc doar nume de referință precum Harry Kane, Jimmy Greaves și Bobby Smith, jucători care au marcat epoci diferite din istoria lui Spurs.

După despărțirea de Tottenham, cariera lui Chivers a continuat la mai multe cluburi din Europa și din afara continentului. El a evoluat pentru Servette în Elveția, Norwich City, Brighton, Dorchester Town, Frankston City în Australia, Vard Haugesund în Norvegia și Barnet, înainte de a se retrage oficial din activitatea de jucător în anul 1983, la vârsta de 38 de ani.

Pe lângă impactul avut la nivel de club, Martin Chivers a lăsat o amprentă importantă și la echipa națională a Angliei. În intervalul 1971–1973, fostul atacant a bifat 24 de selecții pentru prima reprezentativă, perioadă în care a reușit să marcheze de 13 ori, cifre care reflectă eficiența sa în fața porții și la nivel internațional.

După retragerea din activitatea competițională, Martin Chivers a rămas conectat la fotbal, activând ca antrenor la formații din ligile inferioare ale Angliei și Norvegiei. De asemenea, experiența sa vastă l-a recomandat și pentru rolul de comentator sportiv, colaborând cu posturile de radio ale BBC, unde a analizat jocul din perspectiva unui fost mare atacant.

Dispariția sa a generat reacții din partea mai multor personalități ale fotbalului britanic. Printre acestea se numără și fostul internațional scoțian Steve Archibald, la rândul său jucător al lui Tottenham, care a vorbit despre influența lui Martin Chivers asupra propriei cariere.

„L-am urmărit pe marele Martin Chivers înainte să devin profesionist, era incredibil, ca un Rolls Royce, atât de elegant în mișcări, excelent în aer și la finalizare, dar, în primul rând, un om foarte bun. Sincere condoleanțe familiei lui Martin”.

Steve Archibald, în vârstă de 69 de ani, este cunoscut și pentru participarea sa la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată la Sevilla, în care Barcelona a fost învinsă de Steaua București la loviturile de departajare. Fostul atacant britanic a fost titular în acel meci, însă a părăsit terenul în minutul 100, fiind înlocuit de Pichi Alonso, a cărui execuție de la 11 metri a fost ulterior apărată de Helmut Duckadam.