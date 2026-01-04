Fotbalul bulgar este în doliu după dispariția uneia dintre cele mai mari figuri din istoria sa. Dimităr Penev, antrenorul care a dus Bulgaria la cea mai mare performanță internațională, s-a stins din viață la 80 de ani, după o luptă îndelungată cu boala. Vestea a fost confirmată de Federația Bulgară de Fotbal și a provocat un val de emoție în întreaga țară vecină.

Considerat arhitectul „Generației de Aur”, Dimităr Penev rămâne omul care a transformat o selecționată respectată într-una temută pe plan mondial. Sub conducerea sa, Bulgaria, cu Hristo Stoicikov în prim-plan, a ajuns până la finala mică a Cupei Mondiale din 1994, obținând locul patru – cea mai mare performanță din istoria fotbalului bulgar. Penev a avut trei perioade pe banca naționalei (1989, 1991–1996 și 2007), reușind să imprime un stil clar, disciplinat și eficient.

Cariera sa de antrenor nu s-a limitat la echipa națională. Dimităr Penev a pregătit cluburi importante precum CSKA Sofia și Spartak Varna, dar a avut experiențe și în afara granițelor, la Al-Nassr și Liaoning, confirmându-și valoarea într-un fotbal aflat în plină schimbare.

Înainte de a fi un mare tehnician, Penev a fost un fotbalist de elită. A jucat doar pentru Lokomotiv și CSKA Sofia, iar cu echipa armatei a cucerit nu mai puțin de șapte titluri de campion și cinci Cupe ale Bulgariei. De asemenea, și-a trecut în palmares și un titlu câștigat anterior cu cealaltă formație din capitală, confirmându-și statutul de simbol al fotbalului bulgar încă din perioada de jucător.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Hristo Stoicikov, cel mai mare fotbalist din istoria Bulgariei, i-a adus un omagiu emoționant celui care i-a fost mentor și formator.

Într-un mesaj public, Stoicikov l-a descris pe Dimităr Penev drept „patriarhul fotbalului nostru”, omul care i-a format nu doar ca sportivi, ci și ca oameni, subliniind că moștenirea sa nu va fi niciodată uitată.