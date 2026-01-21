Eugen Botez, unul dintre sportivii care au marcat istoria kaiacului românesc în a doua jumătate a secolului trecut, s-a născut la 19 octombrie 1948. Primele contacte cu acest sport le-a avut la baza nautică a clubului Voința Arad, locul unde a început să se formeze ca sportiv și unde a făcut primii pași într-o disciplină aflată atunci în plină dezvoltare în România.

După perioada de inițiere și afirmare la nivel local, Eugen Botez a fost legitimat la CS Dinamo București, unul dintre cele mai puternice cluburi sportive din țară la acea vreme. Transferul a reprezentat un moment important în cariera sa, oferindu-i acces la competiții de nivel înalt, la antrenamente centralizate și la un cadru care favoriza performanța de elită.

De-a lungul anilor, Eugen Botez s-a impus ca un sportiv constant, devenind campion și medaliat la campionatele naționale atât la juniori, cât și la seniori. Evoluțiile sale l-au adus în mod firesc în loturile naționale, unde a reprezentat România la numeroase regate internaționale, la Campionatele Europene și la Campionatele Mondiale.

Unul dintre reperele importante ale carierei lui Eugen Botez a fost participarea la Campionatele Europene de juniori din 1967, desfășurate la Karlstad. În cadrul acestei competiții, sportivul român a reușit să obțină două medalii de aur, în probele de kaiac-2 pe distanța de 500 de metri și kaiac-4 pe aceeași distanță, confirmând potențialul unei generații competitive.

Ulterior, Eugen Botez s-a specializat în proba de ștafetă 4×500 de metri, o disciplină care presupunea nu doar calități individuale, ci și sincronizare și coeziune de echipă. În această formulă, a contribuit la obținerea medaliei de argint la Campionatele Europene din 1969, organizate la Moscova, precum și la Campionatele Mondiale din 1970, desfășurate la Copenhaga.

Rezultatele importante au continuat și în anul următor, când Eugen Botez a urcat din nou pe podium la Campionatele Mondiale din 1971, de la Belgrad. Medalia de argint la ștafeta 4×500 de metri a fost câștigată alături de Aurel Vernescu, Mihai Zafiu și Ion Iacob, într-o perioadă în care kaiacul românesc se afla în competiție directă cu școli puternice din Europa și din lume.

Pentru întreaga activitate sportivă și pentru rezultatele obținute la nivel internațional, Eugen Botez a primit titlul de Maestru al Sportului, una dintre cele mai importante distincții acordate sportivilor români. Acest titlu a reflectat nu doar performanțele sale, ci și contribuția adusă la imaginea kaiacului românesc pe plan extern.

Decesul fostului vicecampion mondial a fost anunțat public de Federația Română de Kaiac-Canoe, printr-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook a instituției. Informația a fost preluată ulterior în mediul sportiv, unde Eugen Botez este cunoscut drept unul dintre sportivii care au contribuit la consolidarea palmaresului României în această disciplină.

Potrivit informațiilor transmise, priveghiul va avea loc în data de 21 ianuarie, începând cu ora 19:00, la Casa Funerară Kuki, situată pe Strada Cocorilor nr. 6, în municipiul Arad.

Înmormântarea este programată pentru data de 22 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Eternitatea, în zona UTA, unde familia, apropiații și cei care l-au cunoscut pe Eugen Botez își vor putea lua rămas-bun.