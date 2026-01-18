Anul 2026 a fost desemnat „Anul Nadia Comăneci”, prilej cu care va fi derulat un program amplu de evenimente dedicate nu doar marii campioane, ci și moștenirii și viitorului gimnasticii românești. Inițiativele urmăresc să inspire copii și tineri să creadă în performanță și să demonstreze că nimic nu este imposibil în sport.

Vineri, 16 ianuarie, la Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), a avut loc o conferință de presă în care oficialii au prezentat detalii despre programul aniversar. Președintele COSR, Mihai Covaliu, a explicat că „Anul Nadia 2026 va cuprinde evenimente pe durata întregului an, susținute de Guvernul României, Agenția Națională pentru Sport, Federația Română de Gimnastică și în parteneriat cu orașul Onești”.

„Tot ceea ce va rămâne după Anul 2026, Anul Nadia, nu doar la nivel național, ci la nivel internațional, este legat de sport, este legat de primul zece perfect și de acea poartă pe care ea a deschis-o pentru toți sportivii, pentru a visa și pentru a atinge excelența prin sport”, a menționat Mihai Covaliu pentru Evenimentul Zilei.

Deși nu a fost prezentă la conferința de presă, Nadia Comăneci a transmis un mesaj video dedicat participanților și tuturor românilor, subliniind semnificația primului său 10 perfect și moștenirea pe care o lasă pentru generațiile viitoare.

„50 de ani de la primul zece. Este o sărbătoare pentru toată lumea. Nu este doar sărbătoarea mea, ci a copiilor și a viitorului. Este o onoare pentru mine ca anul 2026 să înceapă pe 15 ianuarie, de ziua Culturii Naționale. Gimnastica și sportul reprezintă o parte esențială a culturii unui popor cu popor, la fel ca știința sau ca arta. Primul zece nu a fost doar rezultatul meu, ci rezultatul unei școli, a unei echipe, a unor oameni care au crezut în mine, a unor antrenori dedicați, a unor colegi cu spirit de echipă și a unei țări care m-au format”, a specificat sportiva în mesajul său.

Thomas Moldovan, președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a declarat la conferință că s-au făcut pași concreți pentru ca Nadia Comăneci să devină, pe lângă simbolul național deja recunoscut, un ambasador activ la nivel european.

„Dorim să facem cunoscută gimnastica încă o dată pe plan mondial”, a subliniat Thomas Moldovan.

Printre evenimentele dedicate „Anului Nadia Comăneci” se numără Gala concurs național de arte plastice „Jocuri Olimpice în imaginația copiilor” pe 22 mai, Gala „Nadia Comăneci” pe 29 mai și celebrarea zilei de 18 iulie, când sportiva a obținut primul 10 perfect din istorie.