Nadia Comăneci a anunțat joi, 15 ianuarie, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că în România a început oficial Anul Nadia 2026, un program aniversar dedicat marcării a 50 de ani de la performanța istorică obținută la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Fosta mare gimnastă a transmis că își dorește ca acest an simbolic să fie unul al inspirației, respectului și continuității, subliniind că perfecțiunea nu apare niciodată întâmplător, ci este rezultatul unui proces îndelungat de muncă și sacrificiu.

Nadia Comăneci a precizat că se simte profund onorată de faptul că debutul Anului Nadia 2026 coincide cu Ziua Culturii Naționale.

Ea a explicat că aniversarea primului 10 olimpic nu este doar despre propria carieră, ci despre copii, educație și viitor, considerând acest moment o sărbătoare pentru întreaga societate.

Totodată, Nadia Comăneci a arătat că sportul face parte integrantă din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta, și că excelența se construiește prin disciplină, muncă, credință și spirit de echipă.

Fosta campioană olimpică a amintit că nota de 10 obținută la Montreal nu a fost un succes individual, ci rezultatul unei școli de gimnastică, al unei echipe unite, al unor antrenori dedicați și al unei țări care a contribuit la formarea sa.

Ea a transmis mulțumiri tuturor celor care duc mai departe aceste valori și și-a exprimat speranța că Anul Nadia 2026 va încuraja generațiile tinere să creadă în performanță și în continuitatea excelenței.

„50 de ani de la primul 10. Este o sărbătoare pentru toată lumea. Nu este doar despre mine, ci despre copii şi despre viitor. Este o mare onoare pentru mine ca Anul Nadia 2026 să înceapă pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale. Cred cu tărie că sportul face parte din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta. Perfecţiunea nu apare din întâmplare. Se construieşte prin muncă, disciplină, sacrificiu şi credinţă. Primul 10 nu a fost doar rezultatul meu, ci rezultatul unei şcoli, al unei echipe, al unor oameni care au crezut în mine, al unor antrenori dedicaţii, al unor colegi cu spirit de echipă şi al unei ţări care m-a format. Le mulţumesc tuturor celor care duc mai departe aceste valori şi sper ca Anul Nadia 2026 să fie un an al inspiraţiei, al respectului şi al continuităţii”, spune Nadia Comăneci în videoclipul postat azi pe Facebook.

Importanța acestui moment aniversar a fost subliniată și de președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene, Spyros Capralos, aflat în vizită la București în urmă cu două zile.

Acesta a arătat că Nadia Comăneci reprezintă un exemplu și o sursă de inspirație pentru tinerii care aleg sportul, evidențiind totodată rolul performanțelor sportivilor români în consolidarea imaginii României la nivel internațional.

„Nadia Comăneci este un exemplu și o sursă de inspirație pentru tinerii care aleg sportul. Performanțele sportivilor români contribuie semnificativ la imaginea României la nivel internațional. Ne bucurăm că țara dumneavoastră va găzdui din nou Festivalul Olimpic al Tineretului European”, a afirmat Spyros Capralos.

Vizita oficialului EOC a avut loc într-un context dublu important pentru sportul românesc. Pe de o parte, anul 2026 a fost declarat Anul „Nadia Comăneci”. Programul dedicat acestui moment aniversar va include, pe parcursul întregului an, evenimente sportive, educaționale, culturale și cu dimensiune internațională.

Pe de altă parte, România se pregătește să găzduiască, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European de iarnă, ediția din 2027, care va avea loc la Brașov, după ce țara noastră a mai organizat competiția în 2013.