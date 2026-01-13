Președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene a venit însoțit de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, de secretarul general al COSR, George Boroi, precum și de Octavian Morariu, reprezentantul României în Comitetul Internațional Olimpic. Guvernul precizează că vizita se desfășoară într-un moment cu semnificație specială pentru sportul românesc, având în vedere că anul 2026 a fost desemnat Anul „Nadia Comăneci”, la 50 de ani de la performanța istorică reușită de marea gimnastă la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Executivul precizează că, pe tot parcursul anului aniversar, vor fi organizate manifestări sportive, educative și culturale cu deschidere internațională. Totodată, România se află în pregătiri pentru a găzdui din nou Festivalul Olimpic al Tineretului European – ediția de iarnă din 2027, programată la Brașov. Dreptul de organizare a fost obținut în 2024, în cadrul Adunării Generale a Comitetelor Olimpice Europene, după ce țara noastră a mai fost gazdă a competiției și în 2013.

”Nadia Comăneci este un exemplu şi o sursă de inspiraţie pentru tinerii care aleg sportul. Performanţele sportivilor români contribuie semnificativ la imaginea României la nivel internaţional. Ne bucurăm că ţara dumneavoastră va găzdui din nou Festivalul Olimpic al Tineretului European”, a declarat preşedintele EOC, Spyros Capralos.

Festivalul Olimpic al Tineretului European aduce la start sportivi cu vârste între 14 și 18 ani din întreaga Europă. Ediția de iarnă programată la Brașov va marca a 18-a organizare din istoria acestui eveniment dedicat tinerilor atleți.

„Guvernul va susţine organizarea acestor evenimente, în limitele condiţiilor economice actuale. Apreciem sprijinul constant al Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene pentru dezvoltarea sportului românesc. Organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European reprezintă o oportunitate pentru ţara noastră”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Vicepremierul Tanczos Barna a subliniat că găzduirea Festivalului Olimpic al Tineretului European confirmă expertiza României în organizarea marilor competiții internaționale. Potrivit acestuia, evenimentul arată că țara noastră este apreciată nu doar pentru performanțele sportivilor, ci și pentru capacitatea de a oferi condiții la standarde ridicate pentru astfel de manifestări.

La finalul întâlnirii, oficialii Comitetului Olimpic și Sportiv Român au cerut ca investițiile în infrastructura sportivă să rămână o prioritate. Executivul a transmis că evaluează opțiuni pentru asigurarea finanțării proiectelor, astfel încât angajamentele asumate să fie respectate, chiar și în actualul context economic.