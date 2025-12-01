Campania din acest an aduce în prim-plan ideea de optimism și încredere în viitor. Deși contextul actual poate fi perceput ca unul dificil, mesajul central pornește de la convingerea că România a trecut și prin momente mai complicate, iar perioadele de revenire apar constant după astfel de încercări.

Pentru a ilustra această temă, campania prezintă cinci povești personale ale unor sportivi români care au depășit situații limită sau momente de răscruce în carieră, ajungând, în cele din urmă, la succesul suprem pe plan internațional.

Analogiei cu sportul – un domeniu în care se pot pierde numeroase meciuri înainte de a deveni campion – îi revine rolul de a sublinia importanța perseverenței și a încrederii în propriile forțe.

Protagoniștii campaniei sunt cinci personalități recunoscute ale sportului românesc: Gheorghe Hagi, Simona Halep, Mihai Covaliu, Tibi Ușeriu și, ca element surpriză, Nadia Comăneci. Fiecare dintre aceștia ilustrează, prin parcursul lor, valori precum schimbarea, sacrificiul, determinarea și capacitatea de a reveni după perioade dificile.

”Povestea spune că putem” își propune să ofere un mesaj pozitiv publicului larg și să contribuie la consolidarea unei mentalități orientate către progres și încredere, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv.

Despre campanie: https://blog.bancatransilvania.ro/povestea-spune-ca-putem