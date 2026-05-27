UPDATE Nadia Comăneci s-a întâlnit cu premierul. Ilie Bolojan: Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru România. A fost un ambasador al țării noastre în lume

Nadia Comăneci a fost prezentă miercuri, 27 mai 2026, la o întâlnire oficială cu premierul Ilie Bolojan, în contextul manifestărilor organizate în Anul Nadia Comăneci. La discuții a participat și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Întâlnirea are loc în perioada în care fosta mare gimnastă se află în România pentru o serie de evenimente dedicate aniversării a 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii mondiale.

În cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj public de apreciere pentru Nadia Comăneci și pentru contribuția pe care fosta mare gimnastă a avut-o la promovarea imaginii României la nivel internațional.

Discuțiile au avut loc în prezența vicepremierului Tánczos Barna și a președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, în contextul pregătirii Galei „50 de ani de la prima notă de 10.00”, programată pe 29 mai, la Palatul Parlamentului, precum și a „Galei Campioanelor”, care va avea loc pe 31 mai, la Onești.

În mesajul transmis după întâlnire, Ilie Bolojan a subliniat impactul pe care Nadia Comăneci continuă să îl aibă asupra mai multor generații de sportivi și asupra imaginii României în lume.

„Numele Nadiei Comăneci este asociat cu performanța, indiferent de ce generație este rostit. Însă drumul spre succes a fost posibil doar prin muncă temeinică, seriozitate și talent. Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră și motivează. Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru România și pentru că a fost un ambasador al țării noastre în lume!”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

În contextul evenimentelor organizate în Anul Nadia Comăneci, Guvernul României a aprobat recent un proiect de modernizare și extindere a bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, locul în care s-a antrenat marea noastră campioană olimpică.

Investiția, propusă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, depășește 122 de milioane de lei și vizează reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii sportive din orașul asociat cu începutul carierei Nadiei Comăneci.

Anul 2026 a fost declarat „Anul Nadia Comăneci”, la jumătate de secol de la momentul istoric al notei de 10 obținute la Jocurile Olimpice de la Montreal. În ultimele luni, Ilie Bolojan a vorbit public în mai multe rânduri despre importanța simbolică a fostei gimnaste pentru România, iar după încheierea mandatului de președinte interimar a declarat că a recomandat acordarea distincției „Steaua României” viitorului șef al statului, indiferent cine va ocupa funcția.

În trecut, Nadia Comăneci a participat de mai multe ori la evenimente organizate la Palatul Victoria. Marea gimnastă a României îl are drept naș de cununie pe fostul premier Adrian Năstase, cel care a fost prezent la ceremonia căsătoriei sale cu fostul gimnast american Bart Conner.

Știrea Inițială

Anul Nadia Comăneci a fost lansat ca proiect aniversar dedicat împlinirii a 50 de ani de la performanța istorică obținută de fosta mare gimnastă la Jocurile Olimpice de la Montreal. Programul include o serie de evenimente sportive, culturale și educaționale organizate atât în România, cât și în străinătate, pentru a marca impactul internațional al momentului care a schimbat definitiv gimnastica mondială.

Inițiativa reunește instituții ale statului, federații sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și mai mulți parteneri implicați în promovarea sportului românesc. În cadrul acestui program sunt pregătite gale aniversare, întâlniri cu foști mari sportivi, acțiuni dedicate tinerilor gimnaști și evenimente publice prin care va fi celebrată cariera Nadiei Comăneci.

