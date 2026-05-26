Noii bani lansați de BNR. Intră în circulație de joi, 28 mai. Motiv de mândrie pentru Nadia Comăneci

Banca Națională a României lansează, din 28 mai 2026, o emisiune numismatică dedicată împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. Colecția include monede din aur, argint și tombac cuprat, în tiraj limitat, care vor putea fi rezervate online sau cumpărate din sucursalele regionale ale BNR.

Potrivit informațiilor publicate de banca centrală, rezervările online pentru piesele numismatice vor deveni disponibile începând cu data de 28 mai 2026, ora 09:00.

Vor exista formulare separate pentru monedele din aur, argint și tombac cuprat, iar comenzile vor putea fi plasate în limita stocurilor destinate rezervărilor online (vezi aici adresele). Reprezentanții BNR au precizat că, în cazul epuizării stocurilor online, monedele vor putea fi cumpărate direct de la ghișeele sucursalelor regionale fără rezervare prealabilă.

Noua emisiune marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc și internațional. Nadia Comăneci a devenit un simbol mondial al gimnasticii după performanța obținută la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, atunci când tabela electronică a afișat pentru prima dată nota maximă de 10.

Moneda din aur are valoarea nominală de 100 de lei, un diametru de 21 de milimetri și o greutate de 6,452 grame, fiind realizată din aur cu titlul de 900‰.

Moneda din argint are valoarea nominală de 10 lei, un diametru de 37 de milimetri și o greutate de 31,103 grame, fiind realizată din argint cu titlul de 999‰.

Varianta din tombac cuprat are valoarea nominală de 1 leu, un diametru de 37 de milimetri și o greutate de 23,5 grame.

Toate cele trei monede au formă rotundă, cant zimțat și calitate proof. Aversul fiecărei piese o prezintă pe Nadia Comăneci la finalul exercițiului, alături de inscripția „ROMANIA”, anul de emisiune „2026”, valoarea nominală și stema României.

Reversul comun al monedelor o ilustrează pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, fiind reproduse inclusiv numărul gimnastei și nota afișată pe tabela electronică oficială de la Montreal. Pe monede apar și inscripțiile „PRIMA NOTA DE 10”, „MONTREAL 1976” și „NADIA COMANECI”, dispuse în arc de cerc.

BNR a anunțat că toate monedele sunt ambalate în capsule transparente din metacrilat și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Certificatele poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Tirajele aprobate pentru această emisiune sunt limitate. Vor fi realizate doar 200 de monede din aur, 1.000 de monede din argint și 2.000 de monede din tombac cuprat.

Prețurile de vânzare anunțate de BNR sunt de 7.800 de lei pentru moneda din aur, 1.000 de lei pentru cea din argint și 280 de lei pentru varianta din tombac cuprat. În toate cazurile, sumele includ TVA, broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Reprezentanții băncii centrale au subliniat că monedele au putere circulatorie pe teritoriul României, chiar dacă sunt destinate în principal colecționarilor și pasionaților de numismatică.

Distribuția se va face prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Totodată, informațiile privind procedura de achiziție și rezervare vor putea fi consultate pe site-ul oficial al BNR, în secțiunea dedicată numismaticii.

Prin această emisiune aniversară, BNR readuce în atenția publicului unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului mondial, performanța obținută de Nadia Comăneci la Montreal rămânând, la jumătate de secol distanță, unul dintre cele mai cunoscute repere ale excelenței sportive românești.