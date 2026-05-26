Curs valutar marți, 26 mai. Leul s-a apreciat marți în raport cu principalele valute internaționale

Leul s-a apreciat marți în fața principalelor valute, potrivit cursului oficial publicat de BNR. Euro a coborât sub pragul de 5,24 lei, iar dolarul, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, la rândul lor, scăderi. În același timp, gramul de aur s-a depreciat cu peste 8 lei într-o singură zi.

Moneda națională a câștigat teren marți în fața principalelor valute, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României.

Un euro a fost cotat la 5,2359 lei, în scădere față de ziua precedentă, când cursul anunțat era de 5,2467 lei.

Astfel, moneda europeană s-a depreciat cu 0,0108 lei într-o singură zi.

Și dolarul american a înregistrat o scădere, fiind cotat la 4,4978 lei, cu 0,0089 lei sub nivelul de luni.

Francul elvețian a coborât la 5,7355 lei, în scădere cu 0,0311 lei, în timp ce lira sterlină a ajuns la 6,0632 lei, cu 0,0182 lei mai puțin decât în ziua anterioară.

„Eu cred că un downgrade va avea efect limitat pe yield, dobânzi. Noi plătim deja dobânzi de junk. Din acest punct de vedere, o și mai mare corecție nu cred că se va întâmpla. Suntem deja într-o situație în care riscul de țară este echivalent categoriei nerecomandate investițiilor”, a punctat fostul președinte APAPR.

De asemenea, gramul de aur s-a depreciat și a ajuns la 653,2957 lei, cu 8,3783 lei sub valoarea precedentă.

În ciuda aprecierii leului, economistul Radu Crăciun, profesor la Academia de Studii Economice din București și fost președinte al APAPR, avertizează că România se îndreaptă către o perioadă economică dificilă.

Potrivit acestuia, economia românească va traversa o recesiune mai accentuată, considerată necesară pentru reducerea dezechilibrelor economice și fiscale acumulate în ultimii ani.

Crăciun afirmă că nu exclude nici posibilitatea revenirii Fondul Monetar Internațional în România, în cazul în care autoritățile politice nu vor avea curajul să adopte măsurile necesare pentru echilibrarea economiei.

„Din septembrie, inflația se va înjumătăți până spre 5%. Mai rămânem cu o problemă, stagnarea economică. Eu cred că aceasta va persista. Circulă ideea că ar trebui să stimulăm economia. Aș remarca că de câțiva ani tot o stimulăm și degeaba. Problema nu este stimularea economiei, pentru că aterizarea lină este despre coborâre. Această evoluție era de neevitat. Trebuie să remarcăm că niciodată în istoria României, o corecție nu a fost făcută fără FMI. Încercăm să producem aterizarea fără FMI. Astfel, nu mai există țapul ispășitor numit FMI și această corecție va trebui să fie asumată de clasa politică. Nu aș face un pariu că vor reuși. Nu exclud să vedem FMI înapoi, dacă nu va exista curajul de a lua măsurile”, a declarat Radu Crăciun la Forumul Internațional de Asigurare și Reasigurare FIAR 2026, organizat de Xprimm.

Analistul economic susține că scenariile privind un curs de 6 lei pentru un euro sunt exagerate și că Banca Națională a României nu va permite o depreciere puternică a monedei naționale.

Potrivit lui Radu Crăciun, o devalorizare de aproximativ 25% a leului ar avea efecte majore asupra inflației și asupra costurilor suportate de populație.

Economistul consideră că BNR va prefera, ca și în alte perioade dificile, să intervină prin creșterea dobânzilor, măsură care poate încetini economia, dar care ar ține sub control cursul valutar și presiunile inflaționiste.

Această strategie ar putea însă avea efecte directe asupra ratelor plătite de români la credite și asupra costurilor de finanțare din economie.

Radu Crăciun a comentat și riscul ca România să fie retrogradată de agențiile internaționale de rating în categoria „junk”, rezervată statelor considerate nerecomandate pentru investiții.

Economistul afirmă însă că efectele unei astfel de decizii ar putea fi limitate, deoarece piețele financiare tratează deja România ca pe o economie cu risc ridicat.

Economia României a intrat în recesiune după ce produsul intern brut a scăzut în ultimul trimestru din 2025 și în primul trimestru din 2026.

În același timp, inflația se menține la niveluri ridicate, depășind pragul de 10%, în timp ce costurile de finanțare ale statului au crescut puternic în ultimii ani.

Agențiile internaționale de rating au păstrat până acum România pe ultima treaptă recomandată investițiilor, înainte de categoria „junk”.

Specialiștii avertizează însă că evoluția deficitului bugetar, a inflației și a instabilității politice va fi decisivă pentru menținerea actualului rating de țară.