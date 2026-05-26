Informație pentru clienții Digi din România. Schimbare privind tarifele serviciilor

DIGI anunță o schimbare majoră în politica tarifară aplicabilă tuturor serviciilor de telecomunicații, inclusiv internet fix, televiziune și telefonie mobilă, prin trecerea prețurilor la euro începând cu 27 mai 2026. Deși facturarea va continua să fie realizată în lei, la cursul oficial BNR din ziua emiterii facturii, această modificare marchează una dintre cele mai importante actualizări comerciale ale companiei din ultimii ani, cu impact direct asupra abonaților existenți și noi, în contextul creșterii costurilor operaționale, inflației și fluctuațiilor valutare.

Facturarea către clienți va rămâne în lei, însă conversia se va face automat la cursul oficial al Băncii Naționale a României (BNR), valabil în ziua emiterii facturii.

Potrivit companiei, decizia vine pe fondul mai multor factori economici cumulativi:

creșterea costurilor operaționale în ultimii ani

deprecierea leului față de principalele valute internaționale

majorarea taxelor și impozitelor

evoluția inflației și a prețurilor la energie

necesitatea menținerii investițiilor în infrastructură

DIGI precizează că ultima actualizare semnificativă a tarifelor a avut loc în urmă cu peste șapte ani, perioadă în care costurile de operare au crescut constant.

Noua grilă tarifară se aplică tuturor serviciilor și echipamentelor DIGI. Pentru clienții existenți, modificările vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2026, în baza notificărilor transmise conform legislației în vigoare.

Abonații care nu acceptă noile condiții au dreptul să denunțe unilateral contractul în termen de 30 de zile de la notificare, fără penalități, cu excepția obligațiilor legate de echipamente achiziționate în rate.

Segmentul de telefonie mobilă aduce un model tarifar progresiv, orientat către familii și utilizatori multipli:

Număr abonamente în același cont Preț / abonament (euro/lună) 1 abonament 5,00 € 2 abonamente 4,00 € 3 abonamente 3,50 € 4 – 7 abonamente 3,00 €

În paralel, abonamentele din gama Optim rămân la prețuri accesibile:

Optim 3: 3 euro/lună

Optim 2: 2 euro/lună

Oferta de internet fix rămâne concentrată pe viteză și stabilitate, prin două pachete principale:

Fiberlink 500 – 6,25 euro/lună (TVA inclus)

– 6,25 euro/lună (TVA inclus) Fiberlink 1000 – 8,25 euro/lună (TVA inclus)

Beneficii incluse:

Beneficiu Detalii Router Wi-Fi Oferit gratuit la instalare Stocare cloud Până la 50 GB prin DIGI Storage Viteză download Până la ~940 Mbps Performanță rețea Stabilitate optimizată pentru gaming, streaming și descărcări rapide

Serviciile TV DIGI rămân competitive, cu prețuri între:

5,5 și 6,25 euro/lună (TVA inclus)

Utilizatorii pot adăuga extraopțiuni precum:

Digi Film

Digi 4K

HBO Maxpack

SkyShowtime TV

Compania justifică ajustarea prin necesitatea alinierii la realitățile economice actuale și la volatilitatea cursului valutar. Totodată, noul model urmărește:

Obiectiv strategic Descriere Stabilitate financiară Asigurarea echilibrului financiar pe termen lung Predictibilitate în investiții Planificare mai eficientă a investițiilor în infrastructură Calitatea infrastructurii Menținerea și îmbunătățirea standardelor de rețea Extindere rețea Dezvoltarea rețelelor de fibră optică și 5G la nivel național și internațional

DIGI afirmă că, în ciuda schimbărilor, serviciile sale rămân printre cele mai accesibile din România și Europa.

Clienții afectați de modificări pot:

accepta noile condiții tarifare

sau rezilia contractul în termen de 30 de zile fără penalități

Cereri de încetare pot fi transmise prin: