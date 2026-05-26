Preț carburanți marți, 26 mai. Motorina s-a ieftinit în marile orașe. Cât costă un plin de benzină și motorină

Preț carburanți marți, 26 mai. Prețurile la motorină au înregistrat scăderi vizibile în mai multe orașe importante din țară, în timp ce benzina standard s-a menținut aproape la același nivel față de zilele precedente.

Preț carburanți marți, 26 mai. Datele actualizate din piața carburanților arată că litrul de motorină standard s-a ieftinit cu până la 10 bani în anumite stații, semnalând o ușoară relaxare după perioada recentă de fluctuații accentuate. Chiar dacă reducerea nu este una spectaculoasă, pentru șoferii care alimentează frecvent diferențele pot deveni importante pe termen lung.

Potrivit informațiilor centralizate din platformele de monitorizare a pieței petroliere, cele mai mici prețuri pentru benzină, motorină și GPL diferă în funcție de regiune și de politica fiecărei rețele de distribuție.

În București, benzina standard poate fi cumpărată de la aproximativ 9,32 lei/litru, nivel care s-a păstrat stabil încă din weekend. Stațiile operate de mari companii petroliere precum OMV Petrom, Socar, MOL sau Lukoil afișează valori apropiate pentru benzina standard.

În schimb, motorina standard a coborât în Capitală până la 9,34 lei/litru în anumite benzinării, după reduceri succesive aplicate în ultimele 24 de ore.

Conform datelor disponibile marți dimineață, situația prețurilor la carburanți se prezintă astfel:

Oraș Benzină standard (lei/l) Motorină standard (lei/l) GPL (lei/l) București 9,32 9,34 4,29 Cluj-Napoca 9,21 9,34 4,35 Timișoara 9,32 9,34 4,40 Iași 9,32 9,34 4,40 Constanța 9,32 9,34 4,38

Dintre orașele analizate, Cluj-Napoca rămâne locația cu cea mai ieftină benzină standard, în timp ce Bucureștiul continuă să aibă unul dintre cele mai mici prețuri pentru GPL.

La nivel național, cel mai redus preț pentru benzina standard a fost raportat în Eforie Nord, județul Constanța, unde litrul se vinde cu aproximativ 9,18 lei.

Pentru motorină standard, cel mai mic tarif identificat marți este de 9,34 lei/litru, într-o stație din Nădlac, județul Arad.

Diferențele dintre benzinării pot varia semnificativ chiar și în interiorul aceluiași oraș, în funcție de stocuri, costurile logistice și politica comercială a operatorilor.

Specialiștii din sectorul energetic atrag atenția că piața carburanților rămâne extrem de sensibilă la evoluțiile internaționale. Cotațiile petrolului, costurile de transport, tensiunile geopolitice și modificările fiscale influențează direct prețurile afișate la pompă.

O analiză recentă publicată de Asociația Energia Inteligentă avertizează că motorina ar putea reveni în perioada următoare spre pragul de 10 lei/litru, în cazul în care presiunile externe asupra pieței petroliere se vor accentua.

Experții recomandă șoferilor să urmărească permanent evoluția tarifelor și să compare prețurile între stații înainte de alimentare. În anumite zile, diferențele dintre benzinării pot depăși chiar și 30-40 de bani pe litru, ceea ce poate genera economii importante pentru cei care circulă frecvent.

Pentru a reduce costurile cu alimentarea, șoferii pot lua în calcul câteva măsuri simple:

verificarea zilnică a prețurilor prin platforme specializate;

alimentarea în stațiile care practică reduceri temporare;

evitarea alimentării pe autostrăzi, unde prețurile sunt de regulă mai ridicate;

utilizarea aplicațiilor de fidelizare oferite de marile rețele petroliere.

În contextul actual, piața carburanților din România continuă să fie influențată de factori externi și de volatilitatea pieței petroliere internaționale, ceea ce înseamnă că modificările de preț pot apărea de la o zi la alta.

Pentru un Citroën C4 Picasso PureTech 130 Stop&Start EAT6 SHINE din 2017, cu motor pe benzină și rezervor de aproximativ 57 de litri, un plin complet ar costa în jur de 525–531 lei, în funcție de oraș și de prețul benzinei standard.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, unde benzina standard este 9,32 lei/l, costul unui plin ajunge la aproximativ 531 lei. În Cluj-Napoca, unde benzina este puțin mai ieftină, la 9,21 lei/l, un plin ar costa aproximativ 525 lei.

Astfel, pentru utilizarea zilnică, trebuie luat în calcul un buget de aproximativ 530 lei pentru fiecare alimentare completă.

Pentru un Hyundai i40 din 2019, echipat cu motor diesel de 1.6 litri și 136 CP, rezervorul are o capacitate de aproximativ 70 de litri. La prețul actual al motorinei standard de 9,34 lei/litru, un plin complet ar costa aproximativ 654 lei.

În orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, unde prețul motorinei standard este același în datele furnizate, costul alimentării complete rămâne în jurul valorii de 650–655 lei.

Astfel, pentru utilizarea de zi cu zi, este realist să iei în calcul un buget de aproximativ 650 lei pentru un plin complet al acestui model.